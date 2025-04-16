Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 34 аптеках в Запорожье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Целанид таблетки 0.25 мг банка полимерная №30
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
48,10
Экономия при брони: -5,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
38,95
Экономия при брони: -1,96 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
61,83
Экономия при брони: -3,01 грн
Аптеки 24 часа
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 28
3.2 км
Целанид таблетки 0.25 мг банка полимерная №30
Корпорация Здоровье
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
3.2 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
59,52
Экономия при брони: -3,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
3.3 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
54,58
Экономия при брони: -5,27 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
3.4 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
58,60
Экономия при брони: -2,88 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
3.7 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
61,25
Экономия при брони: -7,12 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
3.7 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
59,80
Экономия при брони: -5,67 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 51
3.9 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
51,22
Экономия при брони: -6,34 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 129-Б
4.1 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
57,92
Экономия при брони: -3,02 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Чаривная, 129-Б
4.1 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
39,48
Экономия при брони: -2,59 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 171-А
4.2 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
39,36
Экономия при брони: -2,52 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
4.8 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
4.8 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
62,96
Экономия при брони: -9,91 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
4.8 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
49,76
Экономия при брони: -3,69 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 42
4.8 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
62,75
Экономия при брони: -21,65 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 222
4.9 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Авраменко, 13
4.9 км
Целанид таблетки 0.25 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
61,65
Экономия при брони: -20,55 грн