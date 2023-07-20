первичный кристаллический гликозид, выделенный из листьев наперстянки шерстистой (Digitalis lanata Ehrh.). По фармакологическим свойствам ланатозид C сходен с другими сердечными гликозидами — оказывает кардиотоническое действие (усиливает сокращение сердца в систолу, удлиняет диастолу), урежает ЧСС, снижает возбудимость проводящей системы сердца и замедляет проводимость, увеличивает диурез. Хорошо всасывается в кишечнике. При в/в введении действует почти с такой же скоростью, как и строфантин, однако в отличие от последнего оказывает более выраженное отрицательное хронотропное действие. Обладает умеренной кумулирующей способностью. Повышает возбудимость миокарда, что при передозировке может привести к появлению нарушений ритма.