ЛАНАТОЗИД С (LANATOSIDUM C) Действующее вещество
первичный кристаллический гликозид, выделенный из листьев наперстянки шерстистой (Digitalis lanata Ehrh.). По фармакологическим свойствам ланатозид C сходен с другими сердечными гликозидами — оказывает кардиотоническое действие (усиливает сокращение сердца в систолу, удлиняет диастолу), урежает ЧСС, снижает возбудимость проводящей системы сердца и замедляет проводимость, увеличивает диурез. Хорошо всасывается в кишечнике. При в/в введении действует почти с такой же скоростью, как и строфантин, однако в отличие от последнего оказывает более выраженное отрицательное хронотропное действие. Обладает умеренной кумулирующей способностью. Повышает возбудимость миокарда, что при передозировке может привести к появлению нарушений ритма.
те же, что и для препаратов наперстянки пурпурной, — хроническая сердечная недостаточность II–III стадии, тахисистолическая форма фибрилляции предсердий, суправентрикулярная пароксизмальная тахикардия.
назначают внутрь по 0,25 мг. Лечение обычно начинают с приема внутрь по 0,25–0,5 мг 3–4 раза в сутки. После достижения терапевтического эффекта (обычно на 3–5-й день) суточную дозу снижают до поддерживающей — 0,5–1 мг. Возможно длительное применение в качестве поддерживающей терапии, которая может продолжаться в зависимости от тяжести состояния больного месяцы и годы.
AV-блокада II–III степени, синдром Морганьи — Адамса — Стокса, политопная экстрасистолия, острый миокардит, острый инфаркт миокарда, повышенная чувствительность к препаратам наперстянки.
отмечаются в основном при передозировке. Возможны брадикардия, AV-блокада, учащение приступов стенокардии, тошнота, рвота, анорексия, диарея, головная боль, бессонница, депрессия, беспокойство, спутанность сознания, нарушение зрения и цветовосприятия, делирий, судороги, периферический неврит.
с особой осторожностью применяют при брадикардии и AV-блокаде I степени, стенокардии. При введении в подкожную жировую клетчатку р-р ланатозида С может оказывать раздражающее действие.
одновременное назначение препаратов кальция повышает, а препаратов калия — снижает токсичность сердечных гликозидов. Длительное одновременное применение салуретиков повышает риск развития побочных эффектов сердечных гликозидов, применение калийсберегающих средств — снижает их вероятность.
в случае появления признаков передозировки необходимо снизить дозу или временно отменить гликозид. Для уменьшения выраженности возникших побочных явлений рекомендуют промывание желудка взвесью активированного угля, применение солевых слабительных, колестирамина, унитиола, препаратов калия; оксигенотерапию; при нарушении ритма — антиаритмические средства.