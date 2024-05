фармакодинамика. Каберголин — это дофаминергическое производное спорыньи, характеризующееся сильной и продолжительной пролактинснижающей активностью. Препарат непосредственно стимулирует D 2 -дофаминовые рецепторы на поверхности лактотропных клеток гипофиза, таким образом ингибируя секрецию пролактина. Это вещество уменьшает секрецию пролактина у крыс при пероральном применении в дозе 3–25 мкг/кг и in vitro в концентрации 45 пг/мл. Кроме того, каберголин оказывает центральное дофаминергическое действие через стимуляцию D 2 -рецепторов в пероральных дозах, превышающих те, которые являются эффективными для снижения уровней пролактина в плазме крови. Долговременное влияние препарата Достинекс на снижение уровня пролактина, вероятно, связано с его длительной персистенцией в органе-мишени, на что указывает низкая скорость элиминации общей радиоактивности из гипофиза после применения однократной пероральной дозы у крыс (Т ½ составляет примерно 60 ч).

Фармакодинамические эффекты изучались у здоровых добровольцев, женщин в послеродовой период и больных с пролактинемией. После однократного приема препарата в дозе 0,3–1,5 мг отмечают значительное снижение уровней пролактина в плазме крови в каждой из исследуемых популяций. Этот эффект развивается быстро — в течение 3 ч после введения препарата и сохраняется в течение 7–28 сут у здоровых лиц и пациентов с гиперпролактинемией и в течение 14–21 сут — у женщин после родов. Степень и продолжительность снижения уровня пролактина зависят от дозы.

Относительно эндокринных эффектов препарата Достинекс, не связанных с антипролактинемическим действием, имеются данные исследований с привлечением людей, подтверждающие экспериментальные результаты, полученные при исследовании на животных и показывающие, что исследуемое вещество характеризуется высоким селективным действием и не влияет на базальный уровень секреции других гормонов гипофиза и кортизола. Фармакодинамическое действие препарата Достинекс не коррелировало с терапевтическим эффектом только по снижению АД. Максимальный гипотензивный эффект препарата в однократной дозе обычно достигается в течение первых 6 ч после приема препарата и зависит от дозы как для максимального снижения, так и частоты возникновения.

Фармакокинетика. Фармакокинетику и метаболические профили препарата Достинекс исследовали у здоровых добровольцев обоего пола и у пациентов женского пола с гиперпролактинемией.

После приема внутрь вещества, меченного радиоактивной меткой, оно быстро абсорбировалось в ЖКТ, а пик радиоактивности в плазме крови достигался через 0,5–4 ч.

Через 10 дней после применения препарата около 18 и 72% радиоактивной дозы выводилось с мочой и калом соответственно. Содержание неизмененного препарата в моче составляло 2–3% введенной дозы.

Основным метаболитом, идентифицированным в моче, был 6-аллил-8β-карбокси-эрголин, который составлял 4–6% дозы препарата. В моче выявлены три дополнительных метаболита, которые в целом составили менее 3% дозы препарата. Активность метаболитов in vitro в отношении подавления секреции пролактина значительно ниже, чем каберголина. Метаболизм каберголина также изучали в плазме крови здоровых добровольцев мужского пола, получавших лечение [14C]-каберголином: установлено, что каберголин подлежит быстрой и значительной биотрансформации.

Низкий уровень выведения с мочой неизмененного каберголина подтвержден также в исследованиях с использованием нерадиоактивного препарата. T ½ каберголина, который определяли по скорости выведения препарата с мочой, является длительным: 63–68 ч у здоровых добровольцев (при использовании радиоиммуноанализа) и 79–115 ч у пациентов с гиперпролактинемией (при использовании метода высокоэффективной жидкостной хроматографии).

Принимая во внимание T ½ , равновесное состояние должно достигаться через 4 нед, что подтверждено средними значениями C max каберголина в плазме крови после однократного применения (37±8 пг/мл) и через 4 нед при многократном применении (101±43 пг/мл).

Результаты экспериментов in vitro показали, что препарат в концентрациях 0,1–10 нг/мл на 41–42% связывается с белками плазмы крови. Пища не влияет на абсорбцию и распределение препарата.