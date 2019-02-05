Достинекс (Dostinex) (74469) - инструкция по применению ATC-классификация
Достинекс инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Каберголин — это дофаминергическое производное спорыньи, характеризующееся сильной и продолжительной пролактинснижающей активностью. Препарат непосредственно стимулирует D2-дофаминовые рецепторы на поверхности лактотропных клеток гипофиза, таким образом ингибируя секрецию пролактина. Это вещество уменьшает секрецию пролактина у крыс при пероральном применении в дозе 3–25 мкг/кг и in vitro в концентрации 45 пг/мл. Кроме того, каберголин оказывает центральное дофаминергическое действие через стимуляцию D2-рецепторов в пероральных дозах, превышающих те, которые являются эффективными для снижения уровней пролактина в плазме крови. Долговременное влияние препарата Достинекс на снижение уровня пролактина, вероятно, связано с его длительной персистенцией в органе-мишени, на что указывает низкая скорость элиминации общей радиоактивности из гипофиза после применения однократной пероральной дозы у крыс (Т½ составляет примерно 60 ч).
Фармакодинамические эффекты изучались у здоровых добровольцев, женщин в послеродовой период и больных с пролактинемией. После однократного приема препарата в дозе 0,3–1,5 мг отмечают значительное снижение уровней пролактина в плазме крови в каждой из исследуемых популяций. Этот эффект развивается быстро — в течение 3 ч после введения препарата и сохраняется в течение 7–28 сут у здоровых лиц и пациентов с гиперпролактинемией и в течение 14–21 сут — у женщин после родов. Степень и продолжительность снижения уровня пролактина зависят от дозы.
Относительно эндокринных эффектов препарата Достинекс, не связанных с антипролактинемическим действием, имеются данные исследований с привлечением людей, подтверждающие экспериментальные результаты, полученные при исследовании на животных и показывающие, что исследуемое вещество характеризуется высоким селективным действием и не влияет на базальный уровень секреции других гормонов гипофиза и кортизола. Фармакодинамическое действие препарата Достинекс не коррелировало с терапевтическим эффектом только по снижению АД. Максимальный гипотензивный эффект препарата в однократной дозе обычно достигается в течение первых 6 ч после приема препарата и зависит от дозы как для максимального снижения, так и частоты возникновения.
Фармакокинетика. Фармакокинетику и метаболические профили препарата Достинекс исследовали у здоровых добровольцев обоего пола и у пациентов женского пола с гиперпролактинемией.
После приема внутрь вещества, меченного радиоактивной меткой, оно быстро абсорбировалось в ЖКТ, а пик радиоактивности в плазме крови достигался через 0,5–4 ч.
Через 10 дней после применения препарата около 18 и 72% радиоактивной дозы выводилось с мочой и калом соответственно. Содержание неизмененного препарата в моче составляло 2–3% введенной дозы.
Основным метаболитом, идентифицированным в моче, был 6-аллил-8β-карбокси-эрголин, который составлял 4–6% дозы препарата. В моче выявлены три дополнительных метаболита, которые в целом составили менее 3% дозы препарата. Активность метаболитов in vitro в отношении подавления секреции пролактина значительно ниже, чем каберголина. Метаболизм каберголина также изучали в плазме крови здоровых добровольцев мужского пола, получавших лечение [14C]-каберголином: установлено, что каберголин подлежит быстрой и значительной биотрансформации.
Низкий уровень выведения с мочой неизмененного каберголина подтвержден также в исследованиях с использованием нерадиоактивного препарата. T½ каберголина, который определяли по скорости выведения препарата с мочой, является длительным: 63–68 ч у здоровых добровольцев (при использовании радиоиммуноанализа) и 79–115 ч у пациентов с гиперпролактинемией (при использовании метода высокоэффективной жидкостной хроматографии).
Принимая во внимание T½, равновесное состояние должно достигаться через 4 нед, что подтверждено средними значениями Cmax каберголина в плазме крови после однократного применения (37±8 пг/мл) и через 4 нед при многократном применении (101±43 пг/мл).
Результаты экспериментов in vitro показали, что препарат в концентрациях 0,1–10 нг/мл на 41–42% связывается с белками плазмы крови. Пища не влияет на абсорбцию и распределение препарата.
Показания Достинекс
ингибирование или подавление физиологической лактации
Предотвращение физиологической послеродовой лактации сразу после родов или для угнетения существующей лактации в таких случаях: после родов, если мать решила не кормить ребенка грудью или когда кормление грудью противопоказано матери или ребенку по медицинским причинам; после рождения мертвого плода или после аборта.
Лечение гиперпролактинемии
Нарушения, связанные с гиперпролактинемией, в том числе аменорея, олигоменорея, ановуляция и галакторея. Лечение больных с пролактинсекретирующими аденомами гипофиза (микро- и макропролактиномами), идиопатической гиперпролактинемией или синдромом пустого турецкого седла с ассоциированной гиперпролактинемией, являющимися основными патологическими состояниями, которые обусловливают вышеупомянутые клинические проявления.
Применение Достинекс
Достинекс предназначен для перорального применения. Поскольку в клинических исследованиях Достинекс применяли преимущественно с пищей и переносимость этого класса лекарственных препаратов при приеме с пищей улучшается, препарат рекомендуется принимать во время еды при всех терапевтических показаниях.
Ингибирование/подавление физиологической лактации. Достинекс следует применять в течение 1-го дня после родов. Рекомендуемая терапевтическая доза составляет 1 мг (2 таблетки по 0,5 мг), которая принимается однократно.
Для угнетения уже установившейся лактации рекомендованный терапевтический режим дозирования составляет 0,25 мг (½ таблетки по 0,5 мг) каждые 12 ч в течение 2 дней (общая доза — 1 мг). Такой режим дозирования для угнетения лактации лучше переносится женщинами, чем прием в виде однократной дозы, и сопровождается меньшей частотой возникновения нежелательных явлений, особенно симптомов артериальной гипотензии.
Лечение гиперпролактинемических состояний. Рекомендуемая начальная доза препарата Достинекс составляет 0,5 мг 1 раз в неделю или ½ таблетки по 0,5 мг 2 раза в неделю (например в понедельник и четверг). Повышение недельной дозы следует проводить постепенно, желательно повышать ее на 0,5 мг/нед каждый месяц до достижения оптимальной терапевтической эффективности. Обычно терапевтическая доза составляет 1 мг/нед и может колебаться в диапазоне от 0,25 до 2 мг/нед. Для лечения пациентов с гиперпролактинемией Достинекс применяли в дозах до 4,5 мг/нед.
Максимальная доза препарата не должна превышать 3 мг/сут.
Недельную дозу препарата можно принять за 1 раз или разделить на 2 или более приема в неделю в зависимости от переносимости препарата пациентом. Если назначенные дозы превышают 1 мг/нед, рекомендуется делить недельную дозу на несколько приемов, поскольку переносимость препарата в дозе, превышающей 1 мг при приеме разовой недельной дозой, оценивали только у нескольких пациентов.
При повышении дозы следует провести обследование пациента для определения минимальной дозы препарата, оказывающей терапевтический эффект. После того, как будет подобран эффективный терапевтический режим дозирования, рекомендуется проводить регулярное (ежемесячное) определение уровней пролактина в плазме крови, так как нормализация этих уровней обычно происходит в течение 2 или 4 нед.
После отмены Достинекса обычно развивается рецидив гиперпролактинемии. Однако у некоторых пациентов отмечали сохранение угнетения уровней пролактина в течение нескольких месяцев. У 23 из 29 женщин из группы последующего наблюдения после прекращения приема Достинекса овуляторные циклы длились дольше 6 мес.
Пациенты пожилого возраста. Опыт применения препарата у пациентов пожилого возраста очень ограничен вследствие предложенных показаний к применению препарата Достинекс. Доступные данные свидетельствуют об отсутствии особого риска.
Противопоказания
повышенная чувствительность к каберголину, любым вспомогательным веществам препарата или алкалоидам спорыньи. Неконтролируемая АГ. Наличие в анамнезе фиброзных заболеваний легких, перикарда и забрюшинного пространства. Для длительного лечения: признаки поражения клапанов сердца, которые определяются с помощью эхокардиографии до начала лечения (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Побочные эффекты
в общем нежелательные явления зависят от дозы препарата. У пациентов с известной непереносимостью дофаминергических препаратов вероятность возникновения нежелательных явлений можно уменьшить, если начинать лечение препаратом Достинекс со сниженных доз, например 0,25 мг 1 раз в неделю, с последующим постепенным их повышением до достижения терапевтической дозы. В случае возникновения устойчивых или тяжелых побочных явлений временное снижение дозы с последующим более постепенным ее повышением, например на 0,25 мг/нед каждые 2 нед, может улучшить переносимость препарата.
Во время лечения препаратом Достинекс отмечали и сообщали о нижеприведенных побочных реакциях с такой частотой: очень часто ≥1/10; часто: ≥1/100 и <1/10; нечасто ≥1/1000 и <1/100; редко ≥1/10 000 и <1/1000; очень редко <1/10 000; частота неизвестна (нельзя оценить на основании имеющихся данных).
Общие данные
Со стороны сосудов: часто — Достинекс в целом вызывает гипотензивный эффект у пациентов, получающих длительное лечение; постуральная артериальная гипотензия; нечасто — периферический вазоспазм, потеря сознания.
Со стороны опорно-двигательной системы и соединительной ткани: нечасто — судороги в нижних конечностях; редко — слабость в мышцах.
Со стороны кожи и подкожных тканей: нечасто — кожные реакции, например алопеция, зуд, сыпь; редко — аллергические кожные реакции.
Лабораторные исследования: нечасто — у женщин с аменореей отмечали снижение уровня гемоглобина в течение первых нескольких месяцев после менструации.
Гиперпролактинемические состояния
Со стороны психики: часто — депрессия, нарушение сна; частота неизвестна — агрессия, гиперсексуальность, патологическое пристрастие к азартным играм, повышение либидо.
Со стороны нервной системы: очень часто — головокружение/вертиго, головная боль; нечасто — парестезии; частота неизвестна — внезапное засыпание, обмороки.
Со стороны сосудов: часто — приливы.
Со стороны пищеварительной системы: очень часто — боль в животе, диспепсия, гастрит, тошнота; часто — запор, рвота.
Со стороны репродуктивной системы и молочных желез: часто — боль в молочных железах.
Общие нарушения и реакции в месте введения: очень часто — астения, повышенная утомляемость.
Ингибирование/угнетение лактации
Со стороны нервной системы: часто — головокружение/вертиго, головная боль, сонливость; нечасто — обмороки.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: очень часто — поражения клапанов сердца (в том числе регургитация) и сходные расстройства (перикардит и выпот в полость перикарда); нечасто — учащенное сердцебиение, носовое кровотечение, снижение уровня гемоглобина у женщин с аменореей после восстановления менструаций. Бессимптомное снижение АД может возникать обычно 1 раз в течение первых 3–4 дней после родов.
Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: нечасто — выпот в плевральную полость, фиброз легких.
Со стороны пищеварительной системы: часто — боль в животе, тошнота; нечасто — рвота; редко — боль в эпигастральной области.
Лабораторные исследования: часто — бессимптомное снижение АД (≥20 мм рт. ст. — систолическое и ≥10 мм рт. ст. — диастолическое).
Со стороны сосудистой системы: часто — приливы.
Общие нарушения и реакции в месте введения: нечасто — астения.
Со стороны органа зрения: нечасто — транзиторная гемианопсия; частота неизвестна — нарушение зрения.
Постмаркетинговые наблюдения
Со стороны иммунной системы: частота неизвестна — реакция гиперчувствительности.
Со стороны психики: нечасто — повышение либидо; частота неизвестна — бред.
Со стороны сердца: очень часто — поражение клапанов (в том числе регургитация) и сходные расстройства (перикардит и выпот в полость перикарда).
Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: частота неизвестна — одышка, нарушение дыхания, дыхательная недостаточность, выпот в плевральную полость, фиброз легких.
Со стороны гепатобилиарной системы: частота неизвестна — нарушение функции печени.
Со стороны кожи и подкожных тканей: нечасто — алопеция, сыпь.
Общие нарушения и реакции в месте введения: частота неизвестна — отек.
Лабораторные исследования: частота неизвестна — повышенный уровень КФК в крови.
Нарушение импульсного контроля. Патологическая страсть к азартным играм, повышение либидо, гиперсексуальность, компульсивное желание тратить деньги и покупать, булимия и компульсивное переедание могут возникать у пациентов, получающих лечение агонистами дофамина, в том числе препаратом Достинекс (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Также во время проведения клинических исследований отмечали такие побочные реакции, как нервозность, дисменорея, акне, боль, артралгия, ринит, сухость во рту, диарея, вздутие живота, раздражение глотки, зубная боль, симптомы, подобные простуде, периорбитальный отек, периферический отек, анорексия, бессонница, увеличение/уменьшение массы тела, нарушение концентрации внимания, возбуждение.
Особые указания
общие. Безопасность и эффективность препарата Достинекс еще не установлены у пациентов с заболеваниями почек и печени. Как и другие производные спорыньи, Достинекс следует назначать с осторожностью пациентам с тяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями, синдромом Рейно, почечной недостаточностью, язвой или желудочно-кишечным кровотечением, а также с наличием в анамнезе серьезных, особенно психотических, психических расстройств. Следует быть особенно осторожными, если пациенты одновременно принимают психотропный лекарственный препарат.
У пациентов с редкой наследственной непереносимостью галактозы, лактазной недостаточностью или глюкозо-галактозной мальабсорбцией не следует применять этот лекарственный препарат.
Симптоматическая артериальная гипотензия может развиться при применении препарата Достинекс при любом показании. Следует с осторожностью применять Достинекс одновременно с другими лекарственными препаратами, снижающими АД.
Влияние алкоголя на общую переносимость препарата в настоящее время неизвестно.
Перед применением препарата Достинекс следует исключить наличие беременности, а после окончания лечения следует предотвращать возникновение беременности в течение не менее 1 мес.
Печеночная недостаточность. Следует рассмотреть возможность применения препарата в низких дозах для пациентов с тяжелой печеночной недостаточностью, получающих длительное лечение препаратом Достинекс. У пациентов с тяжелой печеночной недостаточностью (класс С по шкале Чайлд — Пью), которые получили однократную дозу препарата (1 мг), отмечалось увеличение AUC по сравнению со здоровыми добровольцами и пациентами с менее тяжелой степенью печеночной недостаточности.
Постуральная гипотензия. После применения препарата Достинекс может возникать ортостатическая артериальная гипотензия. Следует с осторожностью применять этот препарат одновременно с другими лекарственными препаратами, снижающими АД.
Сонливость/внезапное засыпание. Применение препарата Достинекс ассоциировалось с возникновением сонливости. Агонисты дофамина могут быть причиной возникновения эпизодов внезапного засыпания у пациентов с болезнью Паркинсона. Сообщалось о нечастых случаях внезапного засыпания во время повседневной деятельности, иногда без осознания этого или без предупредительных признаков. Вышеуказанную информацию необходимо сообщить пациентам и посоветовать быть осторожными во время управления транспортными средствами или работы с другими автоматизированными системами в течение периода лечения каберголином. Пациенты, у которых возникали сонливость и/или эпизоды внезапного засыпания, должны воздерживаться от управления транспортными средствами или работы с другими автоматизированными системами. Кроме того, в этих случаях можно рассмотреть целесообразность снижения дозы препарата или прекращение лечения (см. Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами).
Нарушение импульсного контроля. Следует систематически наблюдать за состоянием пациентов относительно возникновения нарушения импульсного контроля. Пациентам и лицам, ухаживающим за ними, следует сообщить о том, что поведенческие симптомы нарушений импульсного контроля, в частности патологическая страсть к азартным играм, повышение либидо, гиперсексуальность, компульсивное желание тратить деньги и покупать, булимия и компульсивное переедание, могут возникать у пациентов, получающих лечение агонистами дофамина, в частности каберголином. В случае развития таких симптомов следует рассмотреть возможность снижения дозы/постепенного прекращения применения препарата.
Ингибирование/угнетение физиологической лактации. Как и другие производные спорыньи, Достинекс не следует применять у женщин с АГ, обусловленной беременностью, например преэклампсией или послеродовой АГ, за исключением случаев, когда считается, что потенциальная польза превышает возможный риск.
В исследованиях применения препарата Достинекс в послеродовой период снижение АД было преимущественно бессимптомным и часто однократным через 2–4 дня после начала лечения. Поскольку снижение АД часто отмечают в послеродовой период независимо от медикаментозного лечения, вероятно, значительное количество зарегистрированных случаев снижения АД после приема препарата Достинекс не обусловлено действием препарата. Однако рекомендуется осуществлять периодический мониторинг АД, особенно в течение первых нескольких дней после приема каберголина.
Во избежание возможной постуральной гипотензии однократная доза Достинекс не должна превышать 0,25 мг для женщин, которые кормят грудью и принимают препарат для угнетения установившейся лактации. В клиническом исследовании для оценки эффективности и переносимости однократной дозы Достинекса 0,5 мг для угнетения лактации установлено, что риск развития побочных эффектов при таком показании повышается примерно вдвое, если лекарственный препарат применять как однократную дозу 0,5 мг.
Лечение гиперпролактинемических состояний. Перед началом лечения препаратом Достинекс показано полное обследование гипофиза, поскольку гиперпролактинемия, сопровождающаяся аменореей/галактореей и бесплодием, может быть вызвана опухолью гипофиза.
Достинекс восстанавливает овуляцию и фертильность у женщин с гиперпролактинемическим гипогонадизмом.
Поскольку беременность может возникнуть раньше восстановления менструального цикла, рекомендуется проводить анализ на беременность как минимум каждые 4 нед в течение периода аменореи, а после восстановления менструации — при задержке более чем на 3 дня. Женщинам, которые хотят избежать беременности, следует рекомендовать использование механических средств контрацепции во время лечения препаратом Достинекс и после прекращения лечения этим препаратом до повторного появления ановуляции. В качестве меры предосторожности следует осуществлять наблюдение за женщинами, которые забеременели, для выявления признаков увеличения гипофиза, поскольку существует возможность увеличения объема уже существующей опухоли гипофиза в период беременности.
Перед началом применения препарата Достинекс необходимо исключить наличие беременности. Женщинам, желающим забеременеть, рекомендуется при появлении регулярного овуляторного цикла в качестве меры предосторожности прекратить лечение препаратом Достинекс за 1 мес до запланированного оплодотворения, поскольку клинический опыт применения препарата все еще достаточно ограничен и препарат характеризуется долгим T½. Если беременность наступает во время лечения, прием каберголина необходимо прекратить.
Рекомендуется проводить регулярные гинекологические обследования, в частности цитологические исследования шейки матки и эндометрия, у пациенток, принимающих Достинекс в течение длительного периода.
Фиброз, поражение клапанов сердца и возможные сходные клинические явления. Фиброзные и серозные воспалительные расстройства, такие как плеврит, выпот в плевральную полость, фиброз плевры, фиброз легких, перикардит, выпот в полость перикарда, поражение одного или более клапанов сердца (аортального, митрального и трехстворчатого) или забрюшинный фиброз возникали после длительного применения алкалоидов спорыньи с агонистическим действием на рецептор серотонина 5HT2B, таких как Достинекс. В некоторых случаях симптомы или проявления поражения клапанов сердца могут уменьшаться после прекращения приема препарата Достинекс.
В сочетании с выпотом в плевральную полость/фиброзом возникало чрезмерное повышение СОЭ. В случае повышения СОЭ неизвестной этиологии, которая значительно отклоняется от нормы, рекомендуется проводить рентгенологическое обследование органов грудной клетки.
Возникновение поражений клапанов связывают с накоплением препарата, поэтому пациентов следует лечить низкими эффективными дозами. Во время каждого визита следует повторно оценивать профиль безопасности лечения пациентов препаратом Достинекс для определения целесообразности продолжения лечения.
Перед началом длительного лечения все пациенты должны проходить обследование сердечно-сосудистой системы, в частности эхокардиографию, для определения возможного наличия бессимптомного заболевания клапанов сердца. До начала лечения также целесообразно проводить определение показателей начального уровня СОЭ или других маркеров воспаления, легочной функции/рентгенографии органов грудной клетки и функции почек. Неизвестно, может ли лечение каберголином ухудшать течение болезни у пациентов с клапанной регургитацией. В случае выявления у пациента фиброзного заболевания клапанов сердца лечение препаратом Достинекс продолжать не рекомендуется (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).
В течение длительного лечения фиброзные заболевания могут развиваться бессимптомно, поэтому у пациентов следует проводить регулярный мониторинг возможных проявлений прогрессирования фиброза. Итак, во время лечения следует обращать внимание на следующие признаки и симптомы:
заболевания легких и плевры, такие как диспноэ, одышка, постоянный кашель или боль в грудной клетке;
почечная недостаточность или обструкция мочеточниковых/брюшных сосудов, которые могут проявляться в виде боли в пояснице/боку и отека нижних конечностей, а также любые возможные образования в брюшной полости или болезненность, которые могут указывать на забрюшинный фиброз;
сердечная недостаточность: случаи клапанного или перикардиального фиброза часто проявляются в виде сердечной недостаточности. В связи с этим при появлении таких симптомов следует исключить наличие клапанного фиброза (и констриктивного перикардита).
Проведение клинического диагностического мониторинга развития фиброзных заболеваний в установленном порядке является обязательным. Первую эхокардиографию необходимо сделать в течение 3–6 мес после начала лечения, после чего частоту эхокардиографических исследований следует определить с помощью соответствующего индивидуального клинического обследования с особым вниманием к вышеперечисленным признакам и симптомам, но по крайней мере каждые 6–12 мес.
Применение препарата Достинекс следует прекратить в случае выявления на эхокардиограмме признаков новой или ухудшения существующей клапанной регургитации, рестрикции клапана или уплотнения створок клапана (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).
Необходимость проведения других клинических обследований (например медицинского осмотра, включая аускультацию сердца, рентгенографию и компьютерную томографию) следует определять индивидуально для каждого пациента.
Соответствующие дополнительные исследования, в том числе определение СОЭ и уровня креатинина в плазме крови, следует проводить при необходимости для подтверждения диагноза фиброзного заболевания.
Период беременности и кормления грудью. Перед началом применения препарата Достинекс следует исключить наличие беременности, а после окончания лечения необходимо предотвращать возникновение беременности в течение не менее 1 мес.
При появлении регулярного овуляторного цикла женщинам, желающим забеременеть, следует прекратить лечение каберголином за 1 мес до запланированного оплодотворения. Это предотвратит возможное влияние лекарственного препарата на плод и не будет препятствовать возможности оплодотворения, поскольку овуляторные циклы продолжаются в некоторых случаях в течение 6 мес после отмены препарата. Если оплодотворение произойдет в течение лечения, прием препарата следует прекратить сразу, как только подтвердится беременность, чтобы ограничить влияние лекарственного средства на плод (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Матерям следует рекомендовать не кормить грудью, если применение препарата Достинекс не привело к ингибированию/угнетению лактации. Поскольку препарат предотвращает лактацию, Достинекс не следует применять у матерей с гиперпролактинемическими состояниями, которые хотят кормить грудью.
Дети. Безопасность и эффективность Достинекса у больных в возрасте младше 16 лет не изучали.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с механизмами. В течение первых дней применения препарата Достинекс пациентов следует предостеречь от участия в деятельности, требующей быстрых и точных реакций, таких как управление автомобилем или работа с другими автоматизированными системами.
Пациентам, принимающим Достинекс и у которых возникает сонливость, необходимо посоветовать воздержаться от управления транспортными средствами или от деятельности, при которой нарушение бдительности может подвергать их самих и окружающих опасности серьезного травмирования или летального исхода (работа с автоматизированными системами), кроме случаев, когда пациенты способны преодолеть сонливость (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Взаимодействия
одновременное применение препарата Достинекс с другими лекарственными препаратами, особенно с алкалоидами спорыньи, в послеродовой период не ассоциировалось с явными взаимодействиями, которые изменяли эффективность и безопасность этого препарата.
Несмотря на то что отсутствуют данные о взаимодействии каберголина с другими алкалоидами спорыньи, одновременное применение этих препаратов в течение длительного лечения препаратом Достинекс не рекомендуется.
Поскольку Достинекс реализует свое терапевтическое действие путем прямой стимуляции дофаминовых рецепторов, не рекомендуется его одновременное применение с антагонистами дофаминовых рецепторов (например фенотиазинами, бутирофенонами, тиоксантенами и метоклопрамидом), поскольку эти препараты могут уменьшать пролактинснижающий эффект каберголина.
Как и другие производные спорыньи, Достинекс не следует применять с макролидными антибиотиками (например эритромицином) в связи с повышением системной биодоступности каберголина.
Передозировка
симптомы передозировки могут быть аналогичны тем, которые возникают в результате чрезмерной стимуляции дофаминовых рецепторов (например тошнота, рвота, нарушения со стороны желудка, постуральная гипотензия, спутанность сознания/психоз или галлюцинации).
В случае необходимости следует применить поддерживающие меры для удаления любых остатков неабсорбированного препарата и поддержания АД. Кроме того, может быть целесообразным введение препаратов группы антагонистов дофамина.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °C.