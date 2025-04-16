Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 199 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
782,81
Экономия при брони: -36,81 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2564,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2435,89 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
842,13
Экономия при брони: -36,29 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2686,84
Экономия при брони: -119,09 грн
2567,75 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
822,25
Экономия при брони: -37,36 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2393,42 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2337,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
790,80
Экономия при брони: -9,30 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2564,10 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
803,00
Экономия при брони: -95,00 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2462,79
Экономия при брони: -118,79 грн
2344,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2400,33 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
803,00
Экономия при брони: -100,00 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2464,00
Экономия при брони: -120,00 грн
2344,00 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
790,80
Экономия при брони: -9,30 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2493,10
Экономия при брони: -24,00 грн
2469,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
877,56
Экономия при брони: -29,35 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2658,92
Экономия при брони: -104,35 грн
2554,57 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
807,50
Экономия при брони: -26,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
804,10 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2619,87
Экономия при брони: -167,58 грн
2452,29 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2371,77 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
845,01
Экономия при брони: -40,97 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2389,99 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
807,46
Экономия при брони: -99,46 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2564,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2393,42 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
860,87
Экономия при брони: -56,95 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2345,02 грн