Николаев (адрес не указан)
Доступно в 114 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
1334,38
Экономия при брони: -53,21 грн
1281,17 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2563,40 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
851,22
Экономия при брони: -45,95 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2711,89
Экономия при брони: -154,69 грн
2557,20 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2401,08 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
805,50
Экономия при брони: -19,70 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2563,40 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
851,79
Экономия при брони: -46,73 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2730,58
Экономия при брони: -156,51 грн
2574,07 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
857,12
Экономия при брони: -55,25 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2750,69
Экономия при брони: -374,94 грн
2375,75 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2475,50 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2508,08 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2475,50 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
810,60
Экономия при брони: -24,80 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2475,50 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
861,25
Экономия при брони: -52,85 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2387,15 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2518,19 грн
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2563,70 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
851,87
Экономия при брони: -46,71 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2362,08 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
835,83
Экономия при брони: -32,62 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2363,81 грн