КАБЕРГОЛИН (CABERGOLINUM) Действующее вещество
дофаминергическое эрголиновое производное, обладающее выраженным и длительным пролактинснижающим эффектом. Каберголин ингибирует секрецию пролактина путем прямой стимуляции D2-дофаминовых рецепторов лактотрофных клеток гипофиза. Кроме того, при приеме его в более высоких по сравнению с применяемыми для снижения секреции пролактина дозами каберголин оказывает центральное дофаминергическое действие вследствие стимуляции D2-рецепторов.
Быстро всасывается в ЖКТ, Cmax в плазме крови достигается через 0,5–4 ч. Прием пищи не влияет на всасывание и распределение каберголина. Снижение уровня пролактина в плазме крови отмечается через 3 ч после приема каберголина внутрь и сохраняется в течение 7–28 дней у здоровых добровольцев и пациентов с гиперпролактинемией и до 14–21 дней — при приеме для подавления послеродовой лактации. T½ составляет 63–68 ч у здоровых добровольцев и 79–115 ч — у больных с гиперпролактинемией. Вследствие длительного T½ равновесное состояние достигается через 4 нед. Около 41–42% каберголина связывается с белками плазмы крови.
предотвращение физиологической послеродовой лактации или подавление установившейся лактации; лечение гиперпролактинемии, проявляющейся нарушением менструального цикла (аменорея, олигоменорея, ановуляция), бесплодием, галактореей у женщин или импотенцией, снижением либидо у мужчин; лечение пациентов с пролактинсекретирующими аденомами гипофиза (микро- и макропролактиномами), идиопатической гиперпролактинемией или синдромом пустого турецкого седла, являющимися основными патологическими состояниями, ассоциированными с гиперпролактинемией.
для предотвращения послеродовой лактации назначают по 1 мг однократно в первый день после родов; для подавления установившейся лактации — 0,25 мг каждые 12 ч в течение 2 дней.
Лечение гиперпролактинемии: назначают 1–2 раза в неделю (например в понедельник или в понедельник и четверг), начиная с более низких доз — 0,25–0,5 мг/нед, повышая при необходимости дозу с учетом терапевтического эффекта и переносимости. Повышать недельную дозу следует постепенно — на 0,5 мг с интервалом 1 мес. Обычно терапевтическая доза составляет 1 мг/ нед и может колебаться от 0,25 до 2 мг/нед. Для лечения пациентов с гиперпролактинемией применяли дозу до 4,5 мг/нед.
Дозу 1 мг/нед и выше следует принимать в 2 приема (или чаще) в зависимости от переносимости.
повышенная чувствительность к каберголину или алкалоидам спорыньи, печеночная недостаточность, токсикоз беременных, послеродовой психоз в анамнезе.
при применении для предотвращения и подавления лактации наиболее часто отмечаются снижение АД, головокружение, тошнота, головная боль, бессонница, боль в области живота (в большинстве случаев эти явления слабо выражены и непродолжительны). При лечении гиперпролактинемии наиболее часто отмечаются тошнота, головная боль, снижение АД, головокружение, боль в области живота, диспептические явления, гастрит, общая слабость, запор, рвота, болезненность молочных желез, приливы жара к лицу, депрессия, парестезии. Обычно эти симптомы умеренно или слабо выражены, появляются в течение первых 2 нед приема и в дальнейшем проходят самостоятельно. В случае развития выраженных или непрекращающихся побочных эффектов необходимо временное снижение дозы с последующим постепенным ее повышением (например на 0,25 мг в неделю в течение 2 нед).
при подборе дозы необходимо обследовать пациента для определения минимально эффективной терапевтической дозы. После того как будет определен эффективный режим дозирования, желательно регулярно (1 раз в месяц) контролировать уровень пролактина в сыворотке крови. Нормализация уровня пролактина обычно наблюдается в течение 2–4 нед лечения.
Каберголин следует с осторожностью назначать пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, синдромом Рейно, почечной недостаточностью, язвой желудка и двенадцатиперстной кишки, желудочно-кишечными кровотечениями и психическими заболеваниями в анамнезе.
Не следует назначать в период беременности и кормления грудью. Если каберголин был назначен для подавления лактации, но желаемый эффект не был достигнут, необходимо воздержаться от кормления грудью.
Перед началом лечения каберголином необходимо исключить наличие беременности и в дальнейшем использовать механические методы контрацепции. Если беременность наступила во время лечения, прием каберголина необходимо прекратить. Поскольку каберголин имеет длительный T½, после восстановления регулярного менструального цикла рекомендуется прекратить его прием за 1 мес до предполагаемого зачатия для предотвращения возможного воздействия на плод.
В случае длительной терапии необходимо регулярно проводить гинекологическое обследование, включающее гистологическое исследование эндометрия и канала шейки матки.
В течение первых нескольких дней приема каберголина необходимо соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами и выполнении работы с потенциально опасными механизмами, требующей повышенного внимания.
некоторые препараты (антиэметические, психотропные средства, антибиотики группы макролидов) могут влиять на эффективность и переносимость каберголина.
Не следует назначать каберголин одновременно с антипсихотическими препаратами.
При приеме каберголина может развиться симптоматическая артериальная гипотензия, поэтому его следует назначать с осторожностью на фоне приема гипотензивных средств.
возможны тошнота, рвота, диспептические явления, артериальная гипотензия, нарушение сознания (психоз, галлюцинации). В случае передозировки проводят общие мероприятия по выведению невсосавшегося средства и при необходимости — по поддержанию нормального уровня АД. Рекомендуется назначение антагонистов дофамина.