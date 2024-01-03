при подборе дозы необходимо обследовать пациента для определения минимально эффективной терапевтической дозы. После того как будет определен эффективный режим дозирования, желательно регулярно (1 раз в месяц) контролировать уровень пролактина в сыворотке крови. Нормализация уровня пролактина обычно наблюдается в течение 2–4 нед лечения.

Каберголин следует с осторожностью назначать пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, синдромом Рейно, почечной недостаточностью, язвой желудка и двенадцатиперстной кишки, желудочно-кишечными кровотечениями и психическими заболеваниями в анамнезе.

Не следует назначать в период беременности и кормления грудью. Если каберголин был назначен для подавления лактации, но желаемый эффект не был достигнут, необходимо воздержаться от кормления грудью.

Перед началом лечения каберголином необходимо исключить наличие беременности и в дальнейшем использовать механические методы контрацепции. Если беременность наступила во время лечения, прием каберголина необходимо прекратить. Поскольку каберголин имеет длительный T ½ , после восстановления регулярного менструального цикла рекомендуется прекратить его прием за 1 мес до предполагаемого зачатия для предотвращения возможного воздействия на плод.

В случае длительной терапии необходимо регулярно проводить гинекологическое обследование, включающее гистологическое исследование эндометрия и канала шейки матки.

В течение первых нескольких дней приема каберголина необходимо соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами и выполнении работы с потенциально опасными механизмами, требующей повышенного внимания.