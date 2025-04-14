Днепр (адрес не указан)
Доступно в 256 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
862,30
Экономия при брони: -55,58 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2400,82 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
841,07
Экономия при брони: -53,55 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2380,89 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
857,20
Экономия при брони: -55,42 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2574,60 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2579,60
Экономия при брони: -99,10 грн
2480,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2346,16 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2574,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2480,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
833,74
Экономия при брони: -30,37 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2676,25
Экономия при брони: -104,80 грн
2571,45 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2380,89 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2407,07 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2389,99 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
855,52
Экономия при брони: -47,47 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2362,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2393,42 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
849,05
Экономия при брони: -42,73 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2574,60 грн