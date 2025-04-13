Киев (адрес не указан)
Доступно в 832 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2571,40 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2484,00 грн
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
806,70
Экономия при брони: -16,60 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2575,60 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2424,48 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
810,17
Экономия при брони: -63,40 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
841,53
Экономия при брони: -35,30 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2575,60 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2307,72 грн
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2539,03 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
831,48
Экономия при брони: -65,07 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
Аптека доброго дня
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
1.2 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
852,35
Экономия при брони: -46,76 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2623,61
Экономия при брони: -159,18 грн
2464,43 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
812,20
Экономия при брони: -22,10 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2484,70
Экономия при брони: -11,00 грн
2473,70 грн
Аптека доброго дня
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2450,40 грн