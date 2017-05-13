Киев
Производители на букву “P”
Pfizer Inc.
168 препаратов
168 препаратов
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Полное название
Представительство "Файзер Эйч. Си. Пи Корпорейшн" в Украине
Адрес
03680, Киев, ул. Амосова, 12, БЦ "Горизонт Парк"
Телефон
(044) 291-60-50
Факс
(044) 291-60-50
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Медрол
Таблетки 4 мг флакон №30
Pfizer Inc.
от
239,13
грн
в 942 аптеках
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Лирика
Капсулы 75 мг блистер №14
Viatris Specialti LLC
от
238,34
грн
в 923 аптеках
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Медрол
Таблетки 16 мг блистер №50
Pfizer Inc.
от
992,98
грн
в 912 аптеках
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Виагра®
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №1
Viatris Specialti LLC
от
231,87
грн
в 906 аптеках
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Сермион
Таблетки, покрытые сахарной оболочкой 10 мг блистер №50
Viatris Specialti LLC
от
392,90
грн
в 898 аптеках
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Сермион
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг №30
Viatris Specialti LLC
от
483,18
грн
в 877 аптеках
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Виагра®
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №1
Viatris Specialti LLC
от
377,75
грн
в 864 аптеках
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Далацин Ц
Капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
от
525,74
грн
в 854 аптеках
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Достинекс
Таблетки 0,5 мг №2
Pfizer Inc.
от
680,58
грн
в 830 аптеках
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Лирика
Капсулы 300 мг блистер №21
Viatris Specialti LLC
от
551,46
грн
в 783 аптеках
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Лирика
Капсулы 150 мг блистер №14
Viatris Specialti LLC
от
308,67
грн
в 768 аптеках
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Дифлюкан®
Капсулы 150 мг блистер в картонной упаковке №1
Pfizer Inc.
от
371,77
грн
в 761 аптеке
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Виагра®
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №4
Viatris Specialti LLC
от
770,01
грн
в 752 аптеках
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Сермион
Таблетки, покрытые сахарной оболочкой 5 мг блистер №30
Viatris Specialti LLC
от
243,99
грн
в 736 аптеках
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Виагра®
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №4
Viatris Specialti LLC
от
1187,00
грн
в 728 аптеках
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Норваск®
Таблетки 5 мг блистер №30
Viatris Specialti LLC
от
207,17
грн
в 724 аптеках
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Лирика
Капсулы 150 мг блистер №56
Viatris Specialti LLC
от
1060,00
грн
в 714 аптеках
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Целебрекс®
Капсулы 200 мг блистер №20
Viatris Specialti LLC
от
457,97
грн
в 640 аптеках
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Норваск®
Таблетки 10 мг блистер №30
Viatris Specialti LLC
от
336,95
грн
в 586 аптеках
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Эликвис
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Pfizer Inc.
от
876,71
грн
в 568 аптеках
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