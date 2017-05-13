Киев
Производители на букву “P”

Pfizer Inc.168 препаратов

168 препаратов
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Медрол
Медрол
Таблетки 4 мг флакон №30
Pfizer Inc.
от 239,13 грн
в 942 аптеках
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Лирика
Лирика
Капсулы 75 мг блистер №14
Viatris Specialti LLC
от 238,34 грн
в 923 аптеках
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Медрол
Медрол
Таблетки 16 мг блистер №50
Pfizer Inc.
от 992,98 грн
в 912 аптеках
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Виагра®
Виагра®
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №1
Viatris Specialti LLC
от 231,87 грн
в 906 аптеках
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Сермион
Сермион
Таблетки, покрытые сахарной оболочкой 10 мг блистер №50
Viatris Specialti LLC
от 392,90 грн
в 898 аптеках
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Сермион
Сермион
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг №30
Viatris Specialti LLC
от 483,18 грн
в 877 аптеках
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Виагра®
Виагра®
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №1
Viatris Specialti LLC
от 377,75 грн
в 864 аптеках
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Далацин Ц
Далацин Ц
Капсулы 300 мг блистер №16
Pfizer Inc.
от 525,74 грн
в 854 аптеках
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Достинекс
Достинекс
Таблетки 0,5 мг №2
Pfizer Inc.
от 680,58 грн
в 830 аптеках
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Лирика
Лирика
Капсулы 300 мг блистер №21
Viatris Specialti LLC
от 551,46 грн
в 783 аптеках
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Лирика
Лирика
Капсулы 150 мг блистер №14
Viatris Specialti LLC
от 308,67 грн
в 768 аптеках
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Дифлюкан®
Дифлюкан®
Капсулы 150 мг блистер в картонной упаковке №1
Pfizer Inc.
от 371,77 грн
в 761 аптеке
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Виагра®
Виагра®
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг блистер №4
Viatris Specialti LLC
от 770,01 грн
в 752 аптеках
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Сермион
Сермион
Таблетки, покрытые сахарной оболочкой 5 мг блистер №30
Viatris Specialti LLC
от 243,99 грн
в 736 аптеках
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Виагра®
Виагра®
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг блистер №4
Viatris Specialti LLC
от 1187,00 грн
в 728 аптеках
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Норваск®
Норваск®
Таблетки 5 мг блистер №30
Viatris Specialti LLC
от 207,17 грн
в 724 аптеках
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Лирика
Лирика
Капсулы 150 мг блистер №56
Viatris Specialti LLC
от 1060,00 грн
в 714 аптеках
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Целебрекс®
Целебрекс®
Капсулы 200 мг блистер №20
Viatris Specialti LLC
от 457,97 грн
в 640 аптеках
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Норваск®
Норваск®
Таблетки 10 мг блистер №30
Viatris Specialti LLC
от 336,95 грн
в 586 аптеках
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Эликвис
Эликвис
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Pfizer Inc.
от 876,71 грн
в 568 аптеках
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