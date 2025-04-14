Одесса (адрес не указан)
Доступно в 260 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2392,53 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 07:30
Одесса, ул. Неждановой, 32
1.2 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
1284,75 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
849,02
Экономия при брони: -40,64 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2575,60 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
Аптекарь
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2469,70 грн
Колонтаевская
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
842,14
Экономия при брони: -32,92 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
842,91
Экономия при брони: -37,21 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2487,00 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2481,13 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
842,45
Экономия при брони: -32,28 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
811,00
Экономия при брони: -24,40 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2575,60 грн
Софья
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2484,00 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2504,58 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
807,80 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2575,60 грн