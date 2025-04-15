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Достинекс (Dostinex)

Достинекс (Dostinex)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 188 аптеках в Львов
Аптека нц
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
807,50 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2574,60 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
802,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
718,03 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2574,60 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
718,03 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
790,70 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2574,60 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
796,00 грн
Swiss pharmacy
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
805,50 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
1285,75 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
810,60
Экономия при брони: -20,20 грн
790,40 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2507,30
Экономия при брони: -17,20 грн
2490,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
790,70 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2574,60 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
754,60 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
707,76 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2574,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
846,84
Экономия при брони: -43,81 грн
803,03 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2574,60 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
723,60 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
1549,94 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
790,70 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2490,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
811,00
Экономия при брони: -20,30 грн
790,70 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2493,00
Экономия при брони: -2,90 грн
2490,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
811,00
Экономия при брони: -20,30 грн
790,70 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2574,60 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.8 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
724,49 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2365,99 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
808,50
Экономия при брони: -17,80 грн
790,70 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2574,60 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
803,50 грн
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