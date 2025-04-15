Львов (адрес не указан)
Доступно в 188 аптеках в Львов
Аптека нц
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
807,50 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2574,60 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2574,60 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2574,60 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
Swiss pharmacy
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
D.s.
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
1285,75 грн
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
810,60
Экономия при брони: -20,20 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2507,30
Экономия при брони: -17,20 грн
2490,10 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2574,60 грн
D.s.
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2574,60 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
846,84
Экономия при брони: -43,81 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2574,60 грн
D.s.
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
1549,94 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2490,10 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
811,00
Экономия при брони: -20,30 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2493,00
Экономия при брони: -2,90 грн
2490,10 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
811,00
Экономия при брони: -20,30 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2574,60 грн
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.8 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2365,99 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
808,50
Экономия при брони: -17,80 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2574,60 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.