Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 82 аптеках в Чернигов
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2493,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2573,00 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется через 59 мин
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
793,40
Экономия при брони: -23,80 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2506,31
Экономия при брони: -75,19 грн
2431,12 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
809,00
Экономия при брони: -23,90 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2579,60
Экономия при брони: -85,90 грн
2493,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2563,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
859,12
Экономия при брони: -57,61 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2380,89 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2563,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2368,36 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2405,06 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
812,20
Экономия при брони: -27,10 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2493,70 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2341,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
834,63
Экономия при брони: -33,12 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2563,40 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2563,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2402,77 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
803,90 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2380,89 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2563,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.