Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 173 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
784,30
Экономия при брони: -2,80 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2564,10 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2647,39
Экономия при брони: -152,92 грн
2494,47 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2436,11 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
803,00
Экономия при брони: -57,00 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2464,00
Экономия при брони: -118,00 грн
2346,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
804,10 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2400,82 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2564,10 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2564,10 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2452,66 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2564,10 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2439,28 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2564,10 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2380,89 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2286,51 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2380,89 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
788,80
Экономия при брони: -7,30 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2564,10 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
851,71
Экономия при брони: -45,53 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2564,10 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
843,53
Экономия при брони: -36,41 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2670,35
Экономия при брони: -127,74 грн
2542,61 грн