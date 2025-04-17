Винница (адрес не указан)
Доступно в 108 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
848,23
Экономия при брони: -39,26 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2598,10
Экономия при брони: -224,58 грн
2373,52 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2449,77 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2563,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
862,08
Экономия при брони: -53,76 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2752,17
Экономия при брони: -180,66 грн
2571,51 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
798,20
Экономия при брони: -13,70 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2500,80
Экономия при брони: -20,40 грн
2480,40 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2457,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2493,00
Экономия при брони: -12,60 грн
2480,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
803,90 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2563,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
803,90 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2728,27
Экономия при брони: -164,62 грн
2563,65 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2399,72 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
803,90 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2382,02 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
805,50
Экономия при брони: -21,00 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2563,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
813,05
Экономия при брони: -59,96 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2387,15 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
803,90 грн
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2703,64
Экономия при брони: -130,50 грн
2573,14 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №2
Pfizer Inc.
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2563,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Достинекс таблетки 0.5 мг №8
Pfizer Inc.
2669,53
Экономия при брони: -225,25 грн
2444,28 грн