Фармакодинамика.

Борная кислота относится к группе антисептических средств. Оказывает антисептическое, фунгистатическое, а также противопедикулезную и вяжущее действие. Коагулирует белки (в том числе ферментные) микробных клеток, нарушает проницаемость клеточной оболочки. Задерживает рост и развитие бактерий. Оказывает слабое раздражающее действие на грануляционные ткани.

Фармакокинетика.

Абсорбируется через поврежденную кожу, раневую поверхность, слизистую оболочку пищеварительного тракта (при случайном приеме внутрь). Борная кислота может накапливаться в органах и тканях организма. Выводится медленно (при повторном поступлении происходит кумуляция).