Борная мазь 5% (Boric Ointment 5%) (7075) - инструкция по применению ATC-классификация
Борная мазь 5% инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
Состав
действующее вещество: кислота борная; 1 г мази содержит кислоты борной 0,05 г;
вспомогательные вещества: парафин белый мягкий.
Лекарственная форма
Мазь 5%.
Основные физико-химические свойства: мазь белого или светло-желтого цвета без запаха. По внешнему виду мазь должна быть однородной.
Фармакотерапевтическая группа
Антисептические и дезинфицирующие средства. Препараты борной кислоты.
Код АТХ D08АD.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Борная кислота относится к группе антисептических средств. Оказывает антисептическое, фунгистатическое, а также противопедикулезную и вяжущее действие. Коагулирует белки (в том числе ферментные) микробных клеток, нарушает проницаемость клеточной оболочки. Задерживает рост и развитие бактерий. Оказывает слабое раздражающее действие на грануляционные ткани.
Фармакокинетика.
Абсорбируется через поврежденную кожу, раневую поверхность, слизистую оболочку пищеварительного тракта (при случайном приеме внутрь). Борная кислота может накапливаться в органах и тканях организма. Выводится медленно (при повторном поступлении происходит кумуляция).
Показания
Педикулез. Как антисептическое средство при опрелости и трещинах кожи, дерматите, пиодермии, экземе, остром и хроническом наружном отите.
Противопоказания
Хронический мезотимпанит с нормальной или малоизмененной слизистой оболочкой, травматические перфорации барабанной перепонки.
Повышенная чувствительность к борной кислоты. Нарушение функции почек.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
При одновременном применении с препаратами для наружного применения могут образовываться новые соединения с непредсказуемым эффектом.
Особенности применения
«Борну мазь 5%» не следует наносить на волосистые участки при острых воспалительных заболеваниях кожи. Следует избегать попадания мази в глаза (в случае попадания промыть глаза теплой водой). Не наносить на большие по площади поверхности тела. При индивидуальной непереносимости кислоты борной или другим компонентам препарата рекомендуется прекратить применение препарата.
Способ применения и дозы
При педикулезе борную мазь наносить на волосистую часть головы в зависимости от степени зараженности, густоты и длины волос, по 10–15–25 г. Через 20–30 мин смыть теплой проточной водой с применением моющих средств. Волосы тщательно вычесывать густым гребнем.
Применение при воспалительных заболеваниях наружного слухового прохода определяется врачом и зависит от характера патологического процесса.
При опрелости и трещинах кожи мазь наносят тонким слоем на пораженные участки.
Дети
Опыт применения у детей отсутствует.
Побочные реакции
При длительном применении на обширных пораженных участках возможны тошнота, головная боль, рвота, спутанность сознания, диарея, кожная сыпь, десквамация эпителия, олигурия. Применение препарата может вызвать аллергические реакции (покраснение кожи, зуд, крапивница, отек). В единичных случаях — развитие анафилактической реакции, включая шок. Судороги.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ° С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 25 г в тубах (в пачке из картона или без пачки).
Категория отпуска
Без рецепта.