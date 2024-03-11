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Активные вещества — “К”КИСЛОТА БОРНАЯ* (ACIDUM BORICUM*)

КИСЛОТА БОРНАЯ* (ACIDUM BORICUM*) Действующее вещество

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Найдено: 20 препаратов
Борной кислоты раствор спиртовой 3% раствор спиртовой для наружного применения, 3 %, флакон, 20 мл, № 1; Виола ФФ
Борной кислоты раствор спиртовой 3% Раствор спиртовой для наружного применения, 3 %, флакон, 20 мл, № 1 Виола ФФ
В 753 аптеках
от 10,05 грн
Цены в аптеках
Борная мазь 5% мазь, 5 %, туба, 25 г, № 1; Тернофарм
Борная мазь 5% Мазь, 5 %, туба, 25 г, № 1 Тернофарм
В 710 аптеках
от 24,44 грн
Цены в аптеках
Борная кислота раствор спиртовой для наружного применения, 3 %, флакон, 20 мл, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Борная кислота Раствор спиртовой для наружного применения, 3 %, флакон, 20 мл, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 341 аптеке
от 14,70 грн
Цены в аптеках
Борная кислота порошок кристаллический, 10 г, пакет, № 1; Группа Компаний МедФармХолдинг
Борная кислота Порошок кристаллический, 10 г, пакет, № 1 Группа Компаний МедФармХолдинг
В 285 аптеках
от 12,50 грн
Цены в аптеках
Борная кислота порошок кристаллический, 10 г, банка, № 1; Виола ФФ
Борная кислота Порошок кристаллический, 10 г, банка, № 1 Виола ФФ
В 190 аптеках
от 12,14 грн
Цены в аптеках
Борная кислота раствор спиртовой для наружного применения, 3 %, флакон, 25 мл, № 1; Фармак
Борная кислота Раствор спиртовой для наружного применения, 3 %, флакон, 25 мл, № 1 Фармак
В 188 аптеках
от 14,37 грн
Цены в аптеках
Борная кислота порошок кристаллический, 30 г, пакет, № 1; Группа Компаний МедФармХолдинг
Борная кислота Порошок кристаллический, 30 г, пакет, № 1 Группа Компаний МедФармХолдинг
В 139 аптеках
от 31,45 грн
Цены в аптеках
Борной кислоты раствор спиртовой 2% раствор спиртовой для наружного применения, 2 %, флакон-капельница, 20 мл, № 1; Юнифарма
Борной кислоты раствор спиртовой 2% Раствор спиртовой для наружного применения, 2 %, флакон-капельница, 20 мл, № 1 Юнифарма
В 53 аптеках
от 7,50 грн
Цены в аптеках
Борной кислоты раствор спиртовой раствор спиртовой для наружного применения, 2 %, флакон, 25 мл, № 1; Фитофарм
Борной кислоты раствор спиртовой Раствор спиртовой для наружного применения, 2 %, флакон, 25 мл, № 1 Фитофарм
В 11 аптеках
от 12,62 грн
Цены в аптеках
Борная кислота порошок кристаллический, 10 г, контейнер, № 1; Группа Компаний МедФармХолдинг
Борная кислота Порошок кристаллический, 10 г, контейнер, № 1 Группа Компаний МедФармХолдинг
В 10 аптеках
от 19,00 грн
Цены в аптеках
Борной кислоты раствор спиртовой 3% раствор спиртовой для наружного применения, 3 %, флакон, 20 мл, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1; Группа Компаний МедФармХолдинг
Борной кислоты раствор спиртовой 3% Раствор спиртовой для наружного применения, 3 %, флакон, 20 мл, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1 Группа Компаний МедФармХолдинг
В 9 аптеках
от 17,50 грн
Цены в аптеках
Борная кислота порошок кристаллический, 10 г, пакет, тм илан фарм, тм илан фарм, № 1; Группа Компаний МедФармХолдинг
Борная кислота Порошок кристаллический, 10 г, пакет, тм илан фарм, тм илан фарм, № 1 Группа Компаний МедФармХолдинг
В 5 аптеках
от 16,70 грн
Цены в аптеках
Борная кислота порошок, контейнер, 30 г, № 1; Sopharma
Борная кислота Порошок, контейнер, 30 г, № 1 Sopharma
В 2 аптеках
от 35,96 грн
Цены в аптеках
Борной кислоты раствор спиртовой 3% раствор спиртовой для наружного применения, 3 %, флакон, 20 мл, тм айви, тм айви, № 1; Группа Компаний МедФармХолдинг
Борной кислоты раствор спиртовой 3% Раствор спиртовой для наружного применения, 3 %, флакон, 20 мл, тм айви, тм айви, № 1 Группа Компаний МедФармХолдинг
В 1 аптеке
от 9,94 грн
Цены в аптеках
Борной кислоты раствор спиртовой 3% раствор спиртовой для наружного применения, 3 %, флакон, 20 мл, тм а+, тм а+, № 1; Группа Компаний МедФармХолдинг
Борной кислоты раствор спиртовой 3% Раствор спиртовой для наружного применения, 3 %, флакон, 20 мл, тм а+, тм а+, № 1 Группа Компаний МедФармХолдинг
В 1 аптеке
от 17,00 грн
Цены в аптеках
Борная кислота порошок кристаллический, 10 г, пакет, тм а+, тм а+, № 1; Группа Компаний МедФармХолдинг
Борная кислота Порошок кристаллический, 10 г, пакет, тм а+, тм а+, № 1 Группа Компаний МедФармХолдинг
В 11 аптеках других городов
от 17,50 грн
Цены в других городах
Борной кислоты раствор спиртовой 3% раствор спиртовой для наружного применения, 3 %, флакон, 20 мл, № 1; Фарма Черкасс
Борной кислоты раствор спиртовой 3% Раствор спиртовой для наружного применения, 3 %, флакон, 20 мл, № 1 Фарма Черкасс
В 5 аптеках других городов
от 11,10 грн
Цены в других городах
Борной кислоты раствор спиртовой 2% раствор спиртовой для наружного применения, 2 %, флакон, 10 мл, № 1; Тернофарм
Борной кислоты раствор спиртовой 2% Раствор спиртовой для наружного применения, 2 %, флакон, 10 мл, № 1 Тернофарм
Нет в наличии
Борная кислота порошок кристаллический, 10 г, саше, № 10; Красная звезда
Борная кислота Порошок кристаллический, 10 г, саше, № 10 Красная звезда
Нет в наличии
Борная кислота порошок кристаллический, 10 г, пакет, тм магнолия, тм магнолия, № 1; Группа Компаний МедФармХолдинг
Борная кислота Порошок кристаллический, 10 г, пакет, тм магнолия, тм магнолия, № 1 Группа Компаний МедФармХолдинг
Нет в наличии

обладает антисептической и фунгистатической активностью, а также оказывает противопедикулезное и вяжущее действие. Коагулирует белки (в том числе ферментные) микробной клетки, нарушает проницаемость клеточной оболочки. 5% водный р-р ингибирует процессы фагоцитоза, 2–4% р-р задерживает рост и развитие бактерий. Оказывает слабое раздражающее действие на грануляционные ткани.
Абсорбируется через поврежденную кожу, раневую поверхность, слизистые оболочки в пищеварительном тракте (при случайном приеме внутрь). Особенно хорошо проникает через кожу и слизистую оболочку у детей раннего возраста. При повторном поступлении в организм ребенка (в случае обработки р-ром борной кислоты молочной железы перед кормлением) могут развиться нарушения функции почек, метаболический ацидоз, артериальная гипотензия.
Борная кислота может накапливаться в органах и тканях организма. Выводится медленно (при повторном поступлении кумулирует).

дерматит, пиодермия, мокнущая экзема, конъюнктивит, опрелости, острый и хронический отит, кольпит, педикулез.

в офтальмологии (промывание глаз) — 2% водный р-р; при дерматите, мокнущей экземе — примочки с 3% р-ром.
Спиртовые р-ры 0,5%, 1%, 2% и 3% используют в форме капель и турунд, смоченных р-ром, при остром или хроническом отите, а также для обработки пораженных участков кожи при пиодермии, экземе, опрелостях. В наружный слуховой проход вводят смоченные 3% спиртовым р-ром борной кислоты турунды, а также закапывают по 3–5 капель 2–3 раза в сутки. При пиодермии, опрелостях, экземах спиртовым р-ром обрабатывают пораженные участки кожи.
10% р-ром в глицерине смазывают пораженные участки кожи при опрелостях и слизистую оболочку влагалища при кольпите.
Порошок борной кислоты используют для инсуффляций после операций на среднем ухе.
5% борную мазь применяют при педикулезе: наносят на волосистую часть головы по 10–25 г (в зависимости от степени зараженности и густоты волос). Через 20–30 мин мазь смыть и тщательно вычесать.

повышенная чувствительность к борной кислоте, нарушение функции почек, период беременности и кормления грудью, возраст до 1 года.

возможны проявления острой или хронической интоксикации в виде тошноты, рвоты, диареи; кожные высыпания, десквамация эпителия, головная боль, спутанность сознания, олигурия и в редких случаях — шоковое состояние.

не следует наносить препараты борной кислоты на обширные поверхности тела, а также использовать для промывания полостей.

симптомы острого отравления — тошнота, рвота, диарея, нарушения кровообращения и угнетение ЦНС, снижение температуры тела, шок, кома, эритематозная сыпь (возможен смертельный исход в течение 5–7 дней). Симптомы хронической интоксикации (при длительном приеме) — истощение, стоматит, экзема, местный отек тканей, нарушение менструального цикла, анемия, судороги, алопеция. Лечение симптоматическое. Показаны гемотрансфузии, гемо- и перитонеальный диализ.