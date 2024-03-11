КИСЛОТА БОРНАЯ* (ACIDUM BORICUM*) Действующее вещество
обладает антисептической и фунгистатической активностью, а также оказывает противопедикулезное и вяжущее действие. Коагулирует белки (в том числе ферментные) микробной клетки, нарушает проницаемость клеточной оболочки. 5% водный р-р ингибирует процессы фагоцитоза, 2–4% р-р задерживает рост и развитие бактерий. Оказывает слабое раздражающее действие на грануляционные ткани.
Абсорбируется через поврежденную кожу, раневую поверхность, слизистые оболочки в пищеварительном тракте (при случайном приеме внутрь). Особенно хорошо проникает через кожу и слизистую оболочку у детей раннего возраста. При повторном поступлении в организм ребенка (в случае обработки р-ром борной кислоты молочной железы перед кормлением) могут развиться нарушения функции почек, метаболический ацидоз, артериальная гипотензия.
Борная кислота может накапливаться в органах и тканях организма. Выводится медленно (при повторном поступлении кумулирует).
дерматит, пиодермия, мокнущая экзема, конъюнктивит, опрелости, острый и хронический отит, кольпит, педикулез.
в офтальмологии (промывание глаз) — 2% водный р-р; при дерматите, мокнущей экземе — примочки с 3% р-ром.
Спиртовые р-ры 0,5%, 1%, 2% и 3% используют в форме капель и турунд, смоченных р-ром, при остром или хроническом отите, а также для обработки пораженных участков кожи при пиодермии, экземе, опрелостях. В наружный слуховой проход вводят смоченные 3% спиртовым р-ром борной кислоты турунды, а также закапывают по 3–5 капель 2–3 раза в сутки. При пиодермии, опрелостях, экземах спиртовым р-ром обрабатывают пораженные участки кожи.
10% р-ром в глицерине смазывают пораженные участки кожи при опрелостях и слизистую оболочку влагалища при кольпите.
Порошок борной кислоты используют для инсуффляций после операций на среднем ухе.
5% борную мазь применяют при педикулезе: наносят на волосистую часть головы по 10–25 г (в зависимости от степени зараженности и густоты волос). Через 20–30 мин мазь смыть и тщательно вычесать.
повышенная чувствительность к борной кислоте, нарушение функции почек, период беременности и кормления грудью, возраст до 1 года.
возможны проявления острой или хронической интоксикации в виде тошноты, рвоты, диареи; кожные высыпания, десквамация эпителия, головная боль, спутанность сознания, олигурия и в редких случаях — шоковое состояние.
не следует наносить препараты борной кислоты на обширные поверхности тела, а также использовать для промывания полостей.
симптомы острого отравления — тошнота, рвота, диарея, нарушения кровообращения и угнетение ЦНС, снижение температуры тела, шок, кома, эритематозная сыпь (возможен смертельный исход в течение 5–7 дней). Симптомы хронической интоксикации (при длительном приеме) — истощение, стоматит, экзема, местный отек тканей, нарушение менструального цикла, анемия, судороги, алопеция. Лечение симптоматическое. Показаны гемотрансфузии, гемо- и перитонеальный диализ.