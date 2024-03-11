в офтальмологии (промывание глаз) — 2% водный р-р; при дерматите, мокнущей экземе — примочки с 3% р-ром.

Спиртовые р-ры 0,5%, 1%, 2% и 3% используют в форме капель и турунд, смоченных р-ром, при остром или хроническом отите, а также для обработки пораженных участков кожи при пиодермии, экземе, опрелостях. В наружный слуховой проход вводят смоченные 3% спиртовым р-ром борной кислоты турунды, а также закапывают по 3–5 капель 2–3 раза в сутки. При пиодермии, опрелостях, экземах спиртовым р-ром обрабатывают пораженные участки кожи.

10% р-ром в глицерине смазывают пораженные участки кожи при опрелостях и слизистую оболочку влагалища при кольпите.

Порошок борной кислоты используют для инсуффляций после операций на среднем ухе.

5% борную мазь применяют при педикулезе: наносят на волосистую часть головы по 10–25 г (в зависимости от степени зараженности и густоты волос). Через 20–30 мин мазь смыть и тщательно вычесать.