Борная мазь 5% (Boric Ointment 5%)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 182 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
56,04
Экономия при брони: -2,22 грн
Аптекарь
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
47,25
Экономия при брони: -1,63 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
49,25
Экономия при брони: -2,12 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
49,60
Экономия при брони: -11,40 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
51,74
Экономия при брони: -1,55 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
50,50
Экономия при брони: -12,30 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
50,50
Экономия при брони: -2,59 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
44,73
Экономия при брони: -2,15 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
49,06
Экономия при брони: -1,93 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
50,60
Экономия при брони: -12,40 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
45,49
Экономия при брони: -1,57 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 31
3.4 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"