Борная мазь 5% (Boric Ointment 5%)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 123 аптеках в Кривой Рог
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
55,14
Экономия при брони: -2,65 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
51,02
Экономия при брони: -4,08 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
55,30
Экономия при брони: -2,82 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
51,44
Экономия при брони: -2,54 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
45,20
Экономия при брони: -7,60 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
51,04
Экономия при брони: -2,16 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
46,76
Экономия при брони: -4,18 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
49,60
Экономия при брони: -12,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
47,33
Экономия при брони: -2,62 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
50,92
Экономия при брони: -3,95 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
50,19
Экономия при брони: -3,27 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.2 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
47,98
Экономия при брони: -3,16 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Центральный, 35
2.2 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 72
2.6 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
50,35
Экономия при брони: -4,61 грн