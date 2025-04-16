Борная мазь 5% (Boric Ointment 5%)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 122 аптеках в Запорожье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
49,03
Экономия при брони: -3,09 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
49,70
Экономия при брони: -11,80 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
54,30
Экономия при брони: -16,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
49,65
Экономия при брони: -1,66 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
50,50
Экономия при брони: -12,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
51,91
Экономия при брони: -3,37 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
3.1 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
3.2 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
48,63
Экономия при брони: -1,86 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
3.4 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
46,98
Экономия при брони: -2,44 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
47,37
Экономия при брони: -2,93 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
50,60
Экономия при брони: -12,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
3.4 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
50,61
Экономия при брони: -3,78 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 5
3.5 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
46,41
Экономия при брони: -1,80 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Центральный, 28
3.5 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 14
3.7 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
3.7 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
50,15
Экономия при брони: -3,21 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Глазунова / Павлокичкасская, 11/16
3.7 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
47,03
Экономия при брони: -4,48 грн