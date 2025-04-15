Борная мазь 5% (Boric Ointment 5%)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 126 аптеках в Львов
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
49,11
Экономия при брони: -1,98 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
50,50
Экономия при брони: -12,90 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Swiss pharmacy
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
D.s.
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
45,50
Экономия при брони: -7,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
50,60
Экономия при брони: -13,00 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
51,13
Экономия при брони: -2,98 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
47,24
Экономия при брони: -2,43 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
49,60
Экономия при брони: -12,00 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
50,50
Экономия при брони: -12,90 грн
D.s.
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.8 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
50,50
Экономия при брони: -12,90 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
50,60
Экономия при брони: -13,00 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
45,20
Экономия при брони: -7,60 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
50,60
Экономия при брони: -13,00 грн
D.s.
Львов, ул. Галицкая, 19
1.0 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"