Борная мазь 5% (Boric Ointment 5%)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 67 аптеках в Чернигов
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через null мин
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
41,16
Экономия при брони: -1,23 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через null мин
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Подорожник
Открыто
Закроется через null мин
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
45,20
Экономия при брони: -6,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
51,02
Экономия при брони: -4,84 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через null мин
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Мед-сервис
Открыто
Закроется через null мин
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
46,61
Экономия при брони: -5,19 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через null мин
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через null мин
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Подорожник
Открыто
Закроется через null мин
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
49,50
Экономия при брони: -10,30 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через null мин
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
49,87
Экономия при брони: -5,13 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через null мин
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
45,20
Экономия при брони: -6,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через null мин
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
45,50
Экономия при брони: -6,30 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через null мин
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 11
0.8 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через null мин
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
45,95
Экономия при брони: -1,42 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через null мин
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
46,30
Экономия при брони: -1,40 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через null мин
Чернигов, просп. Мира, 89
1.0 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через null мин
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
50,07
Экономия при брони: -1,95 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Шевченко, 27
1.2 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
50,00
Экономия при брони: -10,80 грн