Борная мазь 5% (Boric Ointment 5%)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 104 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
49,92
Экономия при брони: -2,93 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
45,54
Экономия при брони: -2,51 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
47,93
Экономия при брони: -4,25 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
48,50
Экономия при брони: -9,50 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
48,50
Экономия при брони: -9,50 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
46,79
Экономия при брони: -4,17 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
47,40
Экономия при брони: -2,88 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
50,14
Экономия при брони: -3,22 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
45,50
Экономия при брони: -6,50 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
47,45
Экономия при брони: -4,88 грн
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
50,50
Экономия при брони: -11,50 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
46,58
Экономия при брони: -2,71 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
47,07
Экономия при брони: -3,39 грн