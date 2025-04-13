Борная мазь 5% (Boric Ointment 5%)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 703 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
54,30
Экономия при брони: -15,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
50,90
Экономия при брони: -10,89 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
49,11
Экономия при брони: -3,34 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
55,80
Экономия при брони: -11,93 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
46,47
Экономия при брони: -2,55 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
45,20
Экономия при брони: -6,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
41,97
Экономия при брони: -3,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
49,74
Экономия при брони: -1,59 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
41,16
Экономия при брони: -1,23 грн