Борная мазь 5% (Boric Ointment 5%)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 72 аптеках в Винница
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
50,60
Экономия при брони: -11,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
51,41
Экономия при брони: -4,18 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
46,51
Экономия при брони: -5,12 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
51,48
Экономия при брони: -4,52 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
50,22
Экономия при брони: -3,28 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
50,54
Экономия при брони: -3,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
50,31
Экономия при брони: -4,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Привокзальная, 2/1
0.9 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
50,60
Экономия при брони: -11,50 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
50,60
Экономия при брони: -11,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
41,81
Экономия при брони: -3,14 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
45,20
Экономия при брони: -6,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, пл. Привокзальная, -
1.1 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Стрелецкая, 1
1.4 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
49,60
Экономия при брони: -10,50 грн