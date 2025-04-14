Борная мазь 5% (Boric Ointment 5%)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 215 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
48,88
Экономия при брони: -3,08 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
47,95
Экономия при брони: -4,22 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 1 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
50,60
Экономия при брони: -13,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
45,20
Экономия при брони: -7,60 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
47,53
Экономия при брони: -2,00 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
52,46
Экономия при брони: -1,81 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
50,96
Экономия при брони: -2,81 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
50,86
Экономия при брони: -4,33 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
46,66
Экономия при брони: -1,85 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
47,78
Экономия при брони: -1,53 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 1 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
50,75
Экономия при брони: -4,16 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
46,74
Экономия при брони: -1,37 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
47,09
Экономия при брони: -2,36 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
3.8 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
47,41
Экономия при брони: -4,11 грн