Борная мазь 5% (Boric Ointment 5%)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 179 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
50,20
Экономия при брони: -4,65 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
45,20
Экономия при брони: -7,00 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
45,20
Экономия при брони: -7,00 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
47,69
Экономия при брони: -2,86 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
51,12
Экономия при брони: -2,26 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
1.3 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 137
1.6 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
1.7 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
51,37
Экономия при брони: -4,85 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
51,50
Экономия при брони: -3,34 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Свободы, 8
2.0 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 72
2.2 км
Борная мазь 5% мазь 5 % туба 25 г №1
ООО "Тернофарм"