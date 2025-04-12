препарат применяют при заболеваниях кожи и ногтей только наружно!

Препарат в форме накожного р-ра содержит этанол, поэтому следует избегать попадания р-ра в глаза и на открытые раны. Р-р содержит пропиленгликоль, который может вызвать раздражение кожи.

Применение в период беременности и кормления грудью. Данные о применении нафтифина у беременных отсутствуют или ограничены. Результаты исследований на животных не указывают на существование прямого или косвенного вредного влияния препарата на репродуктивную функцию. Препарат можно применять в период беременности и кормления грудью только в случае крайней необходимости после тщательной оценки соотношения польза/риск, которое определяет врач.

Дети. Данных относительно эффективности и безопасности применения препарата у детей недостаточно, поэтому не рекомендуется назначать Экзодерил пациентам этой возрастной группы.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не влияет.