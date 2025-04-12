ЭКЗОДЕРИЛ® раствор накожный (EXODERIL® solution for external use)
ЭКЗОДЕРИЛ раствор накожный инструкция по применению
Состав
Нафтифина гидрохлорид - 10 мг/мл
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Экзодерил — противогрибковое средство класса аллиламинов. Его активным ингредиентом является нафтифина гидрохлорид, механизм действия которого связан с ингибированием действия эргостерола.
Нафтифин активен в отношении дерматофитов, таких как трихофитон, эпидермофитон и микроспорум, дрожжевых (Candida), плесневых (Aspergillus) и других грибов (например Sporothrix Schenckii). Относительно дерматофитов и аспергилл нафтифин in vitro оказывает фунгицидное действие, относительно дрожжевых грибов — проявляет фунгицидную или фунгистатическую активность в зависимости от штамма микроорганизма.
Экзодерил также проявляет антибактериальную активность относительно грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, которые могут вызывать вторичные бактериальные инфекции наряду с микотическим поражением.
Кроме того, Экзодерил обладает мощными противовоспалительными свойствами.
Фармакокинетика. Нафтифина гидрохлорид быстро абсорбируется и образует устойчивые противогрибковые концентрации в разных слоях кожи. Примерно 4% нанесенной на кожу дозы абсорбируется, поэтому системное влияние действующего вещества очень низкое. Только следовые количества нафтифина выявляют в плазме крови и моче. Действующее вещество почти полностью метаболизируется; метаболиты не оказывают противогрибковой активности и выводятся с калом и мочой. Т½ составляет 2–4 сут.
Показания ЭКЗОДЕРИЛ раствор накожный
местное лечение при грибковых инфекциях, вызванных чувствительными к нафтифину патогенами:
- грибковые инфекции кожи и кожных складок;
- межпальцевый микоз;
- грибковые инфекции ногтей (онихомикоз);
- кожный кандидоз;
- отрубевидный лишай;
- воспалительный дерматомикоз, сопровождающийся зудом или без него.
Применение ЭКЗОДЕРИЛ раствор накожный
Экзодерил следует наносить на пораженную поверхность кожи и соседние с ней участки 1 раз в сутки после тщательного очищения и осушения, захватывая приблизительно 1 см здорового участка кожи по краям зоны поражения.
Продолжительность лечения: при дерматомикозе — 2–4 нед (при необходимости — до 8 нед); при кандидозе — 4 нед; при инфекциях ногтей следует применять 2 раза в сутки с продолжительностью лечения до 6 мес.
Перед первым применением необходимо максимально удалить пораженную часть ногтя ножницами или пилкой для ногтей (для облегчения этой процедуры по рекомендации врача ногти можно обработать специальным размягчающим средством).
Для предотвращения рецидива лечение препаратом необходимо продолжать не меньше 2 нед после исчезновения основных симптомов заболевания.
Противопоказания
повышенная чувствительность к нафтифину или вспомогательным веществам препарата. Препарат нельзя наносить на раневую поверхность. Не применять для лечения глаз.
Побочные эффекты
частота побочных реакций определяется следующим образом: очень часто (≥1/10), часто (≥1/100, <1/10), нечасто (≥1/1000, <1/100), редко (≥1/10 000, <1/1000), очень редко (<1/10 000), частота неизвестна (не может быть рассчитана по имеющимся данным).
Общие нарушения: частота неизвестна — в единичных случаях могут проявляться местные реакции: сухость кожи, покраснение и жжение, эритема, зуд, местное раздражение.
Особые указания
препарат применяют при заболеваниях кожи и ногтей только наружно!
Препарат в форме накожного р-ра содержит этанол, поэтому следует избегать попадания р-ра в глаза и на открытые раны. Р-р содержит пропиленгликоль, который может вызвать раздражение кожи.
Применение в период беременности и кормления грудью. Данные о применении нафтифина у беременных отсутствуют или ограничены. Результаты исследований на животных не указывают на существование прямого или косвенного вредного влияния препарата на репродуктивную функцию. Препарат можно применять в период беременности и кормления грудью только в случае крайней необходимости после тщательной оценки соотношения польза/риск, которое определяет врач.
Дети. Данных относительно эффективности и безопасности применения препарата у детей недостаточно, поэтому не рекомендуется назначать Экзодерил пациентам этой возрастной группы.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Не влияет.
Взаимодействия
исследований взаимодействий не проводили.
Передозировка
острой передозировки при местном применении нафтифина не отмечено.
Системная интоксикация при наружном применении препарата маловероятна из-за того, что незначительное количество действующего вещества всасывается через кожу.
При случайном проглатывании препарата следует начать симптоматическое лечение.
Условия хранения
при температуре не выше 30 °С. После вскрытия флакона р-р хранить 6 мес при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.
Информация для специалистов в сфере здравоохранения.