ЭКЗОДЕРИЛ® раствор накожный (EXODERIL® solution for external use)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 282 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
363,92
Экономия при брони: -34,27 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
508,35
Экономия при брони: -32,01 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
373,80
Экономия при брони: -44,15 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
543,61
Экономия при брони: -67,27 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
396,19
Экономия при брони: -25,05 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
543,36
Экономия при брони: -60,54 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
413,90
Экономия при брони: -113,50 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
597,70
Экономия при брони: -142,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
376,80
Экономия при брони: -76,40 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
597,70
Экономия при брони: -142,30 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
365,40
Экономия при брони: -35,93 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
561,67
Экономия при брони: -65,64 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
339,74
Экономия при брони: -46,50 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
542,09
Экономия при брони: -59,15 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
413,90
Экономия при брони: -113,50 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
546,70
Экономия при брони: -91,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
342,82
Экономия при брони: -13,35 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
557,21
Экономия при брони: -61,18 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
395,63
Экономия при брони: -66,16 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
571,81
Экономия при брони: -56,75 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
370,62
Экономия при брони: -34,78 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
572,78
Экономия при брони: -33,13 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
363,72
Экономия при брони: -38,28 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
559,09
Экономия при брони: -50,33 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
365,45
Экономия при брони: -45,63 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
577,64
Экономия при брони: -68,78 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
341,96
Экономия при брони: -29,71 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
555,81
Экономия при брони: -53,32 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz