нафтифин ((E)-N-метил-N-(3-фенил-2-пропенил)-1-нафталинметанамин) — противогрибковое средство для топического применения группы аллиламинов. Активен в отношении дерматофитов (грибы рода трихофитон, эпидермофитон и микроспорум), дрожжевых (Candida spp., Pityriasis versicolor), плесневых (Aspergillus spp.) и некоторых других грибов. В отношении дерматофитов и Aspergillus spp. нафтифин in vitro оказывает фунгицидное действие. В отношении дрожжевых грибов проявляет фунгицидную или фунгистатическую активность в зависимости от чувствительности штамма микроорганизма. Кроме противогрибкового действия, нафтифин обладает антибактериальной активностью в отношении различных грамположительных и грамотрицательных патогенных микроорганизмов, которые часто встречаются в сочетании с грибковыми поражениями. Установлено, что нафтифин оказывает также противовоспалительное действие, которое способствует быстрому исчезновению симптомов воспаления, в основном зуда.

При местном применении быстро проникает в кожу, достигая терапевтической концентрации в различных ее слоях. Действие нафтифина носит пролонгированный характер, что делает возможным его нанесение 1 раз в сутки.