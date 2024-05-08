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Активные вещества — “Н”НАФТИФИН (NAFTIFINUM)

НАФТИФИН (NAFTIFINUM) Действующее вещество

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Найдено: 28 препаратов
Экзодерил® крем, 1 %, туба, 15 г, № 1; Sandoz
Экзодерил® Крем, 1 %, туба, 15 г, № 1 Sandoz
В 1174 аптеках
от 178,77 грн
Цены в аптеках
Экзодерил® раствор накожный, 1 %, флакон, 10 мл, № 1; Sandoz
Экзодерил® Раствор накожный, 1 %, флакон, 10 мл, № 1 Sandoz
В 1098 аптеках
от 179,40 грн
Цены в аптеках
Экзодерил® раствор накожный, 1 %, флакон, 20 мл, № 1; Sandoz
Экзодерил® Раствор накожный, 1 %, флакон, 20 мл, № 1 Sandoz
В 1056 аптеках
от 338,57 грн
Цены в аптеках
Эстезифин раствор накожный, 1 %, флакон, 25 мл, № 1; Фармак
Эстезифин Раствор накожный, 1 %, флакон, 25 мл, № 1 Фармак
В 1043 аптеках
от 275,14 грн
Цены в аптеках
Эстезифин крем, 1 %, туба, 15 г, № 1; Фармак
Эстезифин Крем, 1 %, туба, 15 г, № 1 Фармак
В 989 аптеках
от 151,97 грн
Цены в аптеках
Эстезифин спрей накожный, 1 %, флакон, 15 мл, № 1; Фармак
Эстезифин Спрей накожный, 1 %, флакон, 15 мл, № 1 Фармак
В 865 аптеках
от 193,86 грн
Цены в аптеках
Экзик раствор накожный, 1 %, флакон, 20 мл, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Экзик Раствор накожный, 1 %, флакон, 20 мл, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 773 аптеках
от 191,51 грн
Цены в аптеках
Экзик крем, 1 %, туба, 15 г, в пачке, в пачке, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Экзик Крем, 1 %, туба, 15 г, в пачке, в пачке, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 674 аптеках
от 130,18 грн
Цены в аптеках
Экзодерил® крем, 1 %, туба, 30 г, № 1; Sandoz
Экзодерил® Крем, 1 %, туба, 30 г, № 1 Sandoz
В 499 аптеках
от 264,54 грн
Цены в аптеках
Экзолик раствор накожный, 1 %, флакон, 10 мл, № 1; Красная звезда
Экзолик Раствор накожный, 1 %, флакон, 10 мл, № 1 Красная звезда
В 350 аптеках
от 124,98 грн
Цены в аптеках
Экзолик крем, 1 %, туба, 15 г, в пачке, в пачке, № 1; Красная звезда
Экзолик Крем, 1 %, туба, 15 г, в пачке, в пачке, № 1 Красная звезда
В 316 аптеках
от 158,74 грн
Цены в аптеках
Нафтифин раствор накожный, 10 мг/мл, флакон, 20 мл, с пробкой-капельницей, с пробкой-капельницей, № 1; Вертекс
Нафтифин Раствор накожный, 10 мг/мл, флакон, 20 мл, с пробкой-капельницей, с пробкой-капельницей, № 1 Вертекс
В 249 аптеках
от 194,97 грн
Цены в аптеках
Экзолик раствор накожный, 1 %, флакон, 20 мл, № 1; Красная звезда
Экзолик Раствор накожный, 1 %, флакон, 20 мл, № 1 Красная звезда
В 217 аптеках
от 209,52 грн
Цены в аптеках
Нафтифин крем, 10 мг/г, туба, 15 г, № 1; Вертекс
Нафтифин Крем, 10 мг/г, туба, 15 г, № 1 Вертекс
В 212 аптеках
от 130,95 грн
Цены в аптеках
Нафтифин крем, 1 %, туба, 15 г, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Нафтифин Крем, 1 %, туба, 15 г, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 182 аптеках
от 160,55 грн
Цены в аптеках
Нафтифин раствор накожный, 1 %, флакон, 20 мл, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Нафтифин Раствор накожный, 1 %, флакон, 20 мл, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 181 аптеке
от 239,40 грн
Цены в аптеках
Экзо-Тифин раствор накожный, 10 мг/г, флакон, 20 мл, № 1; Здоровье
Экзо-Тифин Раствор накожный, 10 мг/г, флакон, 20 мл, № 1 Здоровье
В 110 аптеках
от 151,42 грн
Цены в аптеках
Нафтидерил раствор накожный, 1 %, флакон, 10 мл, № 1; Лекхим
Нафтидерил Раствор накожный, 1 %, флакон, 10 мл, № 1 Лекхим
В 89 аптеках
от 130,50 грн
Цены в аптеках
Экзо-Тифин крем, 10 мг/г, туба, 15 г, № 1; Здоровье
Экзо-Тифин Крем, 10 мг/г, туба, 15 г, № 1 Здоровье
В 36 аптеках
от 110,40 грн
Цены в аптеках
Экзо-Тифин спрей накожный, раствор, 10 мг/г, флакон, 15 мл, № 1; Здоровье
Экзо-Тифин Спрей накожный, раствор, 10 мг/г, флакон, 15 мл, № 1 Здоровье
В 20 аптеках
от 149,55 грн
Цены в аптеках
Экзо-Тифин раствор накожный, 10 мг/г, флакон, 8 мл, № 1; Здоровье
Экзо-Тифин Раствор накожный, 10 мг/г, флакон, 8 мл, № 1 Здоровье
В 15 аптеках
от 118,71 грн
Цены в аптеках
Эстезифин раствор накожный, 1 %, флакон, 15 мл, № 1; Фармак
Эстезифин Раствор накожный, 1 %, флакон, 15 мл, № 1 Фармак
Нет в наличии
Нафтифин раствор накожный, 10 мг/мл, флакон, 20 мл, тм anc pharma, тм anc pharma, № 1; Вертекс
Нафтифин Раствор накожный, 10 мг/мл, флакон, 20 мл, тм anc pharma, тм anc pharma, № 1 Вертекс
Нет в наличии
Нафтифин крем, 10 мг/г, туба, 15 г, тм anc pharma, тм anc pharma, № 1; Вертекс
Нафтифин Крем, 10 мг/г, туба, 15 г, тм anc pharma, тм anc pharma, № 1 Вертекс
Нет в наличии
Нафтифин крем, 1 %, туба, 15 г, тм магнолия, тм магнолия, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Нафтифин Крем, 1 %, туба, 15 г, тм магнолия, тм магнолия, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Нет в наличии
Нафтифин раствор накожный, 1 %, флакон, 20 мл, тм магнолия, тм магнолия, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Нафтифин Раствор накожный, 1 %, флакон, 20 мл, тм магнолия, тм магнолия, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Нет в наличии
Экзолик раствор накожный, 1 %, флакон, 10 мл, тм baum pharm, тм baum pharm, № 1; Красная звезда
Экзолик Раствор накожный, 1 %, флакон, 10 мл, тм baum pharm, тм baum pharm, № 1 Красная звезда
Нет в наличии
Экзолик раствор накожный, 1 %, флакон, 20 мл, тм baum pharm, тм baum pharm, № 1; Красная звезда
Экзолик Раствор накожный, 1 %, флакон, 20 мл, тм baum pharm, тм baum pharm, № 1 Красная звезда
Нет в наличии
Форма выпуска: р-р накожный, крем, спрей накожный.

нафтифин ((E)-N-метил-N-(3-фенил-2-пропенил)-1-нафталинметанамин) — противогрибковое средство для топического применения группы аллиламинов. Активен в отношении дерматофитов (грибы рода трихофитон, эпидермофитон и микроспорум), дрожжевых (Candida spp., Pityriasis versicolor), плесневых (Aspergillus spp.) и некоторых других грибов. В отношении дерматофитов и Aspergillus spp. нафтифин in vitro оказывает фунгицидное действие. В отношении дрожжевых грибов проявляет фунгицидную или фунгистатическую активность в зависимости от чувствительности штамма микроорганизма. Кроме противогрибкового действия, нафтифин обладает антибактериальной активностью в отношении различных грамположительных и грамотрицательных патогенных микроорганизмов, которые часто встречаются в сочетании с грибковыми поражениями. Установлено, что нафтифин оказывает также противовоспалительное действие, которое способствует быстрому исчезновению симптомов воспаления, в основном зуда.
При местном применении быстро проникает в кожу, достигая терапевтической концентрации в различных ее слоях. Действие нафтифина носит пролонгированный характер, что делает возможным его нанесение 1 раз в сутки.

грибковые инфекции кожи и кожных складок (tinea manum, tinea pedum), грибковые инфекции ногтей (онихомикоз), кандидоз кожи, отрубевидный лишай, дерматомикозы (с сопутствующим зудом или без него), микозы со вторичной бактериальной инфекцией. Нафтифин особенно эффективен при лечении микозов волосистых частей тела, а также при явлениях гиперкератоза.

р-р, крем (10 мг/мл) или спрей наносят 1 раз в сутки на пораженную поверхность кожи или ногтей и соседние с ними участки после их предварительного очищения и просушивания. Длительность лечения при поражениях, вызванных дерматофитами, составляет 2–4 нед (при тяжелых поражениях — 4–8 нед), при лечении инфекций кожи, вызванных Candida spp., — 4 нед, при онихомикозах — до 6 мес. Для предотвращения рецидивов инфекции следует продолжать терапию в течение не менее 2 нед после достижения клинического излечения. Поскольку при онихомикозах терапевтический эффект развивается медленнее, рекомендуется наносить нафтифин 2 раза в сутки.

повышенная чувствительность к нафтифину.

возможны сухость кожи, гиперемия и ощущение жжения в месте нанесения препарата. Побочные эффекты носят обратимый характер и не требуют отмены терапии.

при соблюдении рекомендаций нафтифин не оказывает неблагоприятного влияния на плод и безопасен при использовании в период кормления грудью.
Нельзя допускать попадания нафтифина в глаза и наносить его на открытые раны.