НАФТИФИН (NAFTIFINUM) Действующее вещество
нафтифин ((E)-N-метил-N-(3-фенил-2-пропенил)-1-нафталинметанамин) — противогрибковое средство для топического применения группы аллиламинов. Активен в отношении дерматофитов (грибы рода трихофитон, эпидермофитон и микроспорум), дрожжевых (Candida spp., Pityriasis versicolor), плесневых (Aspergillus spp.) и некоторых других грибов. В отношении дерматофитов и Aspergillus spp. нафтифин in vitro оказывает фунгицидное действие. В отношении дрожжевых грибов проявляет фунгицидную или фунгистатическую активность в зависимости от чувствительности штамма микроорганизма. Кроме противогрибкового действия, нафтифин обладает антибактериальной активностью в отношении различных грамположительных и грамотрицательных патогенных микроорганизмов, которые часто встречаются в сочетании с грибковыми поражениями. Установлено, что нафтифин оказывает также противовоспалительное действие, которое способствует быстрому исчезновению симптомов воспаления, в основном зуда.
При местном применении быстро проникает в кожу, достигая терапевтической концентрации в различных ее слоях. Действие нафтифина носит пролонгированный характер, что делает возможным его нанесение 1 раз в сутки.
грибковые инфекции кожи и кожных складок (tinea manum, tinea pedum), грибковые инфекции ногтей (онихомикоз), кандидоз кожи, отрубевидный лишай, дерматомикозы (с сопутствующим зудом или без него), микозы со вторичной бактериальной инфекцией. Нафтифин особенно эффективен при лечении микозов волосистых частей тела, а также при явлениях гиперкератоза.
р-р, крем (10 мг/мл) или спрей наносят 1 раз в сутки на пораженную поверхность кожи или ногтей и соседние с ними участки после их предварительного очищения и просушивания. Длительность лечения при поражениях, вызванных дерматофитами, составляет 2–4 нед (при тяжелых поражениях — 4–8 нед), при лечении инфекций кожи, вызванных Candida spp., — 4 нед, при онихомикозах — до 6 мес. Для предотвращения рецидивов инфекции следует продолжать терапию в течение не менее 2 нед после достижения клинического излечения. Поскольку при онихомикозах терапевтический эффект развивается медленнее, рекомендуется наносить нафтифин 2 раза в сутки.
повышенная чувствительность к нафтифину.
возможны сухость кожи, гиперемия и ощущение жжения в месте нанесения препарата. Побочные эффекты носят обратимый характер и не требуют отмены терапии.
при соблюдении рекомендаций нафтифин не оказывает неблагоприятного влияния на плод и безопасен при использовании в период кормления грудью.
Нельзя допускать попадания нафтифина в глаза и наносить его на открытые раны.