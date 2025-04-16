ЭКЗОДЕРИЛ® раствор накожный (EXODERIL® solution for external use)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 119 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
365,89
Экономия при брони: -40,00 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
541,61
Экономия при брони: -66,32 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
413,90
Экономия при брони: -114,80 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
597,70
Экономия при брони: -139,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
359,69
Экономия при брони: -44,71 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
563,16
Экономия при брони: -65,64 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
376,80
Экономия при брони: -77,70 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
549,70
Экономия при брони: -91,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
353,59
Экономия при брони: -35,58 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
492,92
Экономия при брони: -48,01 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
375,72
Экономия при брони: -57,71 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
569,88
Экономия при брони: -76,42 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
400,70
Экономия при брони: -101,60 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
597,70
Экономия при брони: -139,90 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
388,80 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
597,70
Экономия при брони: -139,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
413,90
Экономия при брони: -114,80 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
597,70 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
354,10
Экономия при брони: -65,59 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
581,57
Экономия при брони: -96,35 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
371,57
Экономия при брони: -38,50 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
572,03
Экономия при брони: -70,44 грн
Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
354,06
Экономия при брони: -20,99 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
562,76
Экономия при брони: -61,17 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
546,70
Экономия при брони: -88,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz