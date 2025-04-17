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ЭКЗОДЕРИЛ® раствор накожный (EXODERIL® solution for external use)

ЭКЗОДЕРИЛ® раствор накожный (EXODERIL® solution for external use)

Винница (адрес не указан)
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Доступно в 114 аптеках в Винница
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:30
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
362,33
Экономия при брони: -61,82 грн
300,51 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
533,02
Экономия при брони: -56,90 грн
476,12 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
281,82 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
430,48 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
377,20
Экономия при брони: -76,30 грн
300,90 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
549,20
Экономия при брони: -88,00 грн
461,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
339,51
Экономия при брони: -50,68 грн
288,83 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
577,91
Экономия при брони: -76,32 грн
501,59 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
432,77 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
413,90
Экономия при брони: -113,00 грн
300,90 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
549,70
Экономия при брони: -88,50 грн
461,20 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 20:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
316,70 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
456,90 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 22:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
337,00 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
520,50 грн
Ощад аптека
Открыто
Закроется в 22:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
413,90
Экономия при брони: -113,00 грн
300,90 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
597,70
Экономия при брони: -136,50 грн
461,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
376,80
Экономия при брони: -75,90 грн
300,90 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
636,70
Экономия при брони: -175,50 грн
461,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
372,10
Экономия при брони: -56,99 грн
315,11 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
572,84
Экономия при брони: -71,25 грн
501,59 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
281,92 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
375,16
Экономия при брони: -60,05 грн
315,11 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
575,53
Экономия при брони: -73,94 грн
501,59 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
340,00 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
523,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
376,80
Экономия при брони: -75,90 грн
300,90 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
547,20
Экономия при брони: -86,00 грн
461,20 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
332,70
Экономия при брони: -39,52 грн
293,18 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
563,52
Экономия при брони: -65,31 грн
498,21 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
335,86
Экономия при брони: -42,68 грн
293,18 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
566,99
Экономия при брони: -68,78 грн
498,21 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
413,90
Экономия при брони: -113,00 грн
300,90 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
547,20
Экономия при брони: -86,00 грн
461,20 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
342,51
Экономия при брони: -47,83 грн
294,68 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
578,21
Экономия при брони: -79,76 грн
498,45 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
321,60 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
526,71
Экономия при брони: -43,88 грн
482,83 грн
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