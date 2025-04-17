ЭКЗОДЕРИЛ® раствор накожный (EXODERIL® solution for external use)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 114 аптеках в Винница
Аптека копейка
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
362,33
Экономия при брони: -61,82 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
533,02
Экономия при брони: -56,90 грн
Аптека оптовых цен
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
Подорожник
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
377,20
Экономия при брони: -76,30 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
549,20
Экономия при брони: -88,00 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
339,51
Экономия при брони: -50,68 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
577,91
Экономия при брони: -76,32 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
413,90
Экономия при брони: -113,00 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
549,70
Экономия при брони: -88,50 грн
Мед-сервис
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
Бажаемо здоровья
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
Ощад аптека
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
413,90
Экономия при брони: -113,00 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
597,70
Экономия при брони: -136,50 грн
Подорожник
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
376,80
Экономия при брони: -75,90 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
636,70
Экономия при брони: -175,50 грн
Аптека низких цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
372,10
Экономия при брони: -56,99 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
572,84
Экономия при брони: -71,25 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
Аптека копейка
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
375,16
Экономия при брони: -60,05 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
575,53
Экономия при брони: -73,94 грн
Бажаемо здоровья
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
376,80
Экономия при брони: -75,90 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
547,20
Экономия при брони: -86,00 грн
Аптека копейка
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
332,70
Экономия при брони: -39,52 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
563,52
Экономия при брони: -65,31 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
335,86
Экономия при брони: -42,68 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
566,99
Экономия при брони: -68,78 грн
Подорожник
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
413,90
Экономия при брони: -113,00 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
547,20
Экономия при брони: -86,00 грн
Аптека копейка
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
342,51
Экономия при брони: -47,83 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
578,21
Экономия при брони: -79,76 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
526,71
Экономия при брони: -43,88 грн