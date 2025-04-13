Киев
ЭКЗОДЕРИЛ® раствор накожный (EXODERIL® solution for external use)

ЭКЗОДЕРИЛ® раствор накожный (EXODERIL® solution for external use)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 937 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
317,00 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
537,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
469,17 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
313,83 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
615,86 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
279,42 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
532,00 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
413,86 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
615,86 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
413,90
Экономия при брони: -96,30 грн
317,60 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
597,70
Экономия при брони: -117,40 грн
480,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
388,80 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
597,70
Экономия при брони: -117,40 грн
480,30 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 18:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
549,20
Экономия при брони: -117,95 грн
431,25 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
328,00 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
537,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
466,43 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
450,10
Экономия при брони: -96,67 грн
353,43 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
636,70
Экономия при брони: -136,73 грн
499,97 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
388,33
Экономия при брони: -49,45 грн
338,88 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
541,19
Экономия при брони: -58,72 грн
482,47 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
405,37 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
597,90 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
466,21 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 18:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
414,20
Экономия при брони: -88,90 грн
325,30 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
639,00
Экономия при брони: -137,23 грн
501,77 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
392,16 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
622,62 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
346,00 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
532,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
371,91
Экономия при брони: -38,33 грн
333,58 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
571,68
Экономия при брони: -64,45 грн
507,23 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
388,90
Экономия при брони: -71,30 грн
317,60 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
597,70
Экономия при брони: -117,40 грн
480,30 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
318,50 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
537,00 грн
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