ЭКЗОДЕРИЛ® раствор накожный (EXODERIL® solution for external use)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 937 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
413,90
Экономия при брони: -96,30 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
597,70
Экономия при брони: -117,40 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
388,80 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
597,70
Экономия при брони: -117,40 грн
Фармация
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
549,20
Экономия при брони: -117,95 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
450,10
Экономия при брони: -96,67 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
636,70
Экономия при брони: -136,73 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
388,33
Экономия при брони: -49,45 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
541,19
Экономия при брони: -58,72 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
Фармация
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
414,20
Экономия при брони: -88,90 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
639,00
Экономия при брони: -137,23 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
371,91
Экономия при брони: -38,33 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
571,68
Экономия при брони: -64,45 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
388,90
Экономия при брони: -71,30 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
597,70
Экономия при брони: -117,40 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz