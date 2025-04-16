ЭКЗОДЕРИЛ® раствор накожный (EXODERIL® solution for external use)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 188 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
376,80
Экономия при брони: -79,30 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
597,70 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
375,55
Экономия при брони: -56,73 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
517,83
Экономия при брони: -32,47 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
350,00
Экономия при брони: -30,00 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
538,00
Экономия при брони: -47,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
355,05
Экономия при брони: -19,18 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
553,92
Экономия при брони: -38,80 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
336,25
Экономия при брони: -20,98 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
533,18
Экономия при брони: -47,51 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
371,22
Экономия при брони: -44,86 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
568,43
Экономия при брони: -85,34 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
337,76
Экономия при брони: -44,33 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
491,38
Экономия при брони: -27,94 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
413,90
Экономия при брони: -116,40 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
546,70
Экономия при брони: -94,90 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
364,63
Экономия при брони: -50,64 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
579,45
Экономия при брони: -77,86 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
333,83
Экономия при брони: -40,94 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
591,27
Экономия при брони: -90,46 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
377,20
Экономия при брони: -79,70 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
597,70 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
373,33
Экономия при брони: -48,32 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
539,85
Экономия при брони: -94,35 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
333,07
Экономия при брони: -40,18 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
565,80
Экономия при брони: -65,25 грн