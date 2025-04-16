ЭКЗОДЕРИЛ® раствор накожный (EXODERIL® solution for external use)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 214 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
360,00
Экономия при брони: -45,00 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
552,00
Экономия при брони: -61,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
345,20
Экономия при брони: -13,21 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
499,23
Экономия при брони: -19,11 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
335,12
Экономия при брони: -36,39 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
567,69
Экономия при брони: -66,10 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
413,90
Экономия при брони: -115,30 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
597,70
Экономия при брони: -144,80 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
345,00
Экономия при брони: -51,00 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
597,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
345,00
Экономия при брони: -51,00 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
597,70 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
400,70
Экономия при брони: -102,10 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
636,70
Экономия при брони: -183,80 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
346,28
Экономия при брони: -11,58 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
587,18
Экономия при брони: -19,64 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
597,70
Экономия при брони: -144,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
394,58
Экономия при брони: -65,09 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
488,12
Экономия при брони: -42,81 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
388,61
Экономия при брони: -69,84 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
598,98
Экономия при брони: -113,35 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
402,49
Экономия при брони: -87,21 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
587,10
Экономия при брони: -97,80 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
388,80 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
597,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
349,40
Экономия при брони: -56,70 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
487,21
Экономия при брони: -17,43 грн