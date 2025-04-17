ЭКЗОДЕРИЛ® раствор накожный (EXODERIL® solution for external use)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 92 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется через 2 мин
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
400,70
Экономия при брони: -100,40 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
546,70
Экономия при брони: -92,20 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 2 мин
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
509,16
Экономия при брони: -15,27 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 2 мин
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
Подорожник
Открыто
Закроется через 2 мин
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
341,50
Экономия при брони: -41,20 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
549,20
Экономия при брони: -94,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 2 мин
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
413,90
Экономия при брони: -113,60 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
625,30
Экономия при брони: -170,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
340,97
Экономия при брони: -59,24 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
577,61
Экономия при брони: -97,02 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
413,90
Экономия при брони: -113,60 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
597,70
Экономия при брони: -143,20 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 2 мин
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
408,64
Экономия при брони: -21,82 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
492,28
Экономия при брони: -44,47 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 2 мин
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
Подорожник
Открыто
Закроется через 2 мин
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
413,90
Экономия при брони: -113,60 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
549,70
Экономия при брони: -95,20 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 2 мин
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
343,61
Экономия при брони: -54,62 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
528,39
Экономия при брони: -47,80 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 2 мин
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
388,80 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
597,70
Экономия при брони: -143,20 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 2 мин
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 2 мин
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
367,79
Экономия при брони: -46,75 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
560,70
Экономия при брони: -78,31 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 2 мин
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
340,47
Экономия при брони: -51,48 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
582,07
Экономия при брони: -101,48 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 2 мин
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz