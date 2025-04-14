ЭКЗОДЕРИЛ® раствор накожный (EXODERIL® solution for external use)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 270 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
368,10
Экономия при брони: -16,96 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
566,23
Экономия при брони: -26,09 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
Аптекарь
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
Мелисса
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
358,13
Экономия при брони: -13,24 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
582,54
Экономия при брони: -37,24 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
345,73
Экономия при брони: -20,92 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
566,01
Экономия при брони: -63,09 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
365,10
Экономия при брони: -40,29 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
560,15
Экономия при брони: -57,23 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
414,20
Экономия при брони: -110,90 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
597,70
Экономия при брони: -137,90 грн
Софья
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
2.8 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
388,80 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
597,70 грн