ЭКЗОДЕРИЛ® раствор накожный (EXODERIL® solution for external use)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 237 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
Аптека нц
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
388,80 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
597,70 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
391,64
Экономия при брони: -59,30 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
564,44
Экономия при брони: -56,38 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
400,70
Экономия при брони: -95,70 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
597,70 грн
D.s.
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
Swiss pharmacy
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
D.s.
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
375,50
Экономия при брони: -70,50 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
597,70 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
413,90
Экономия при брони: -108,90 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
597,70
Экономия при брони: -138,60 грн
D.s.
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
339,78
Экономия при брони: -31,71 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
573,60
Экономия при брони: -65,14 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
395,59
Экономия при брони: -70,95 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
570,13
Экономия при брони: -62,03 грн
D.s.
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
388,80 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
597,70
Экономия при брони: -138,60 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
414,20
Экономия при брони: -109,20 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
597,70
Экономия при брони: -138,60 грн
D.s.
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
388,80 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
597,70
Экономия при брони: -138,60 грн