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ЭКЗОДЕРИЛ® раствор накожный (EXODERIL® solution for external use)

ЭКЗОДЕРИЛ® раствор накожный (EXODERIL® solution for external use)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 237 аптеках в Львов
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
293,20 грн
Аптека нц
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
388,80 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
597,70 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
334,00 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
513,50 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
391,64
Экономия при брони: -59,30 грн
332,34 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
564,44
Экономия при брони: -56,38 грн
508,06 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
516,00 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
400,70
Экономия при брони: -95,70 грн
305,00 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
597,70 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
328,30 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
510,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
306,89 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
513,50 грн
Swiss pharmacy
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
486,80 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
293,30 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
509,95 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
375,50
Экономия при брони: -70,50 грн
305,00 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
597,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
413,90
Экономия при брони: -108,90 грн
305,00 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
597,70
Экономия при брони: -138,60 грн
459,10 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
328,30 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
510,00 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
339,78
Экономия при брони: -31,71 грн
308,07 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
573,60
Экономия при брони: -65,14 грн
508,46 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
395,59
Экономия при брони: -70,95 грн
324,64 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
570,13
Экономия при брони: -62,03 грн
508,10 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:30
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
326,60 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
510,00 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
388,80 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
597,70
Экономия при брони: -138,60 грн
459,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
414,20
Экономия при брони: -109,20 грн
305,00 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
597,70
Экономия при брони: -138,60 грн
459,10 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
328,30 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
510,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 10 мл №1
Sandoz
388,80 грн
Экзодерил® раствор накожный 1 % флакон 20 мл №1
Sandoz
597,70
Экономия при брони: -138,60 грн
459,10 грн
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