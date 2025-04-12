фармакодинамика.

Механизм действия

Лираглутид является ацилированным аналогом ГПП-1 с последовательностью аминокислот на 97% гомологичной эндогенной человеческой ГПП-1, которая связывается с ГПП-1-рецепторами и активирует их.

ГПП-1 является физраствором аппетита и потребления пищи, но точный механизм его действия полностью не установлен. В исследованиях на животных периферическое введение лираглутида привело к его накоплению в специфических участках мозга, отвечающих за регуляцию аппетита, где лираглутид благодаря специфической активации рецептора ГПП-1Р повышал ощущение насыщения и снижал сигналы голода, что способствовало снижению массы тела.

Рецепторы ГПП-1 также экспрессируются в определенных участках сердца, сосудах, иммунной системе и почках. При моделировании атеросклероза у мышей лираглутид предотвращал прогрессирование аортальной бляшки и снижал воспаление в бляшке. Кроме того, лираглутид оказывал положительное влияние на липиды плазмы крови. Лираглутид не уменьшал размер уже имеющихся бляшек.

Фармакодинамические эффекты

Снижение массы тела происходит благодаря преимущественной потере висцерального жира по сравнению с подкожным. Лираглутид регулирует аппетит, усиливая чувство сытости и наполненности желудка, снижая при этом чувство голода и приводит к снижению потребления пищи. Лираглутид не увеличивает энергозатраты по сравнению с плацебо.

Лираглутид стимулирует секрецию инсулина и уменьшает чрезмерно высокую секрецию глюкагона в зависимости от уровня глюкозы, что приводит к снижению глюкозы натощак и после еды.

У пациентов с преддиабетом и сахарным диабетом эффект снижения уровня глюкозы более выражен по сравнению с пациентами с нормогликемией. Клинические испытания свидетельствуют, что лираглутид улучшает и поддерживает функцию бета-клеток в соответствии с НОМА-В и соотношение проинсулин/инсулин.

Клиническая эффективность и безопасность

Клиническая эффективность и безопасность лираглутида при применении для снижения массы тела как дополнение к диете с пониженной калорийностью и увеличенной физической активностью были изучены в четырех рандомизированных двойных слепых плацебо-контролируемых исследованиях фазы 3 с участием 5358 пациентов.

Исследование 1 (SCALE Ожирение и преддиабет – 1839):

Всего 3731 пациент с ожирением (индекс массы тела (ИМТ) ≥30 кг/м2) или с избыточной массой тела (ИМТ ≥27 кг/м2), с дислипидемией и/или АГ, были стратифицированы с помощью скрининга в соответствии к статусу преддиабета и начального уровня ИМТ (≥30 кг/м2 или ≤30кг/м2). Все пациенты (3731) были рандомизированы по продолжительности лечения 56 недель, а 2254 пациента с преддиабетом, при скрининге были рандомизированы на 160 недель лечения. Оба периода лечения сопровождались 12-недельным периодом наблюдения за группами препарат/плацебо. Коррекция образа жизни посредством диеты с пониженной калорийностью и увеличенной физической активностью была базовой терапией для всех пациентов.

56-недельное исследование 1 показало потерю массы тела у всех (3731) рандомизированных пациентов (2590 пациентов завершили курс лечения). 160-недельное исследование 1 показало время до развития сахарного диабета 2 типа у 2254 рандомизированных пациентов, больных преддиабетом (1128 пациентов завершили курс лечения).

Исследование 2 (SCALE Диабет – 1922):

Исследование продолжительностью 56 недель, при котором оценивали потерю массы тела у 846 рандомизированных пациентов с ожирением и избыточной массой тела (628 пациентов завершили курс лечения), которые имели недостаточно контролируемый сахарный диабет 2 типа (HbA1c в диапазоне 7-10%). Основным методом лечения в начале исследования была либо диета, либо увеличенная физическая активность, либо применение отдельных лекарственных средств, таких как метформин, сульфонилмочевина и глитазон, или их комбинаций.

Исследование 3 (SCALE Апноэ во время сна – 3970):

Исследование продолжительностью 32 недели, в котором оценивали степень тяжести апноэ во время сна и снижение массы тела у 359 рандомизированных пациентов (276 пациентов завершили курс лечения), страдавших ожирением и средней или тяжелой степенью обструктивного апноэ во время сна.

Исследование 4 (SCALE Поддерживающее лечение – 1923):

Исследование продолжительностью 56 недель, в котором оценивали поддерживающее лечение после потери массы тела ≥5%, вызванной диетой с пониженной калорийностью у 422 рандомизированных пациентов с ожирением и избыточной массой тела (305 пациентов завершили курс лечения) с АГ или дислипидемией.

Масса тела

При применении лираглутида было достигнуто снижение массы тела по сравнению с плацебо у пациентов с ожирением и избыточной массой тела во всех исследуемых группах. У большинства пациентов потеря массы тела достигала ≥5% и >10% при применении лираглутида по сравнению с плацебо. В течение 160 недель исследования 1 подавляющая потеря массы тела произошла в первый год терапии и продолжалась в течение всех 160 недель.

• В исследовании 1 средняя потеря массы тела на 56-й неделе составила 8,0% (8,4 кг) при применении лираглутида и 2,6% (2,8 кг) при применении плацебо (расчетная разница при лечении (РРЛ) (средняя потеря у процентах): -5,4 [95% ДИ -5,8; -5,0], р<0,0001, РРЛ (середня потеря в килограммах): -5,6 [95% ДИ -6, 0; -5,1], p<0,0001). Часть пациентов, потерявших 5% и 10% массы тела на 56-й неделе, составляла 63,5% и 32,8% соответственно при применении лираглутида против 26,6% и 10,1% соответственно при применении плацебо (коэффициент вероятности (потери ≥5% массы тела): 4,8 [95% ДИ 4,1; 5,6], р <0,0001, коэффициент вероятности (потери >10% массы тела): 4,3 [95% ДИ 3,5; 5,3] р <0,0001).

• В исследовании 1 средняя потеря массы тела на 160 неделе составила 6,2% (6,5 кг) при применении лираглутида и 1,8% (2,0 кг) при применении плацебо РРЛ (средняя потеря в процентах): -4,3 [95 % ДИ –4,9; -3,7], р< 0,0001), РРЛ (средняя потеря в килограммах): -4,6 [95% ДИ -5,3; -3,9], p<0,0001). Часть пациентов, потерявших 5% и 10% массы тела на 160-й неделе, составляла 49,6% и 24,4% соответственно при применении лираглутида против 23,4% и 9,5% соответственно при применении плацебо (коэффициент вероятности ( потери ≥5% массы тела): 3,2 [95% ДИ 2,6; 3,9], р<0,0001, коэффициент вероятности (потери >10% массы тела): 3,1 3;4,1] р<0,0001).

• В исследовании 2 средняя потеря массы тела на 56-й неделе составила 5,9% (6,2 кг) при применении лираглутида и 2,0% (2,2 кг) при применении плацебо РРЛ (средняя потеря в процентах): -4 ,0 [95% ДИ –4,8; -3,1], р <0,0001), РРЛ (средняя потеря в килограммах): -4,1 [95% ДИ -5,0; -3,1], p<0,0001). Часть пациентов, потерявших 5% и 10% массы тела на 56-й неделе, составляла 49,8% и 22,9% соответственно при применении лираглутида против 13,5% и 4,2% соответственно при применении плацебо (коэффициент вероятности ( потери ≥5% массы тела): 6,4 [95% ДИ 4,1; 10,0], р <0,0001, коэффициент вероятности (потери >10% массы тела): 6,8 4;13,8] г <0,0001).

• В исследовании 3 средняя потеря массы тела на 32 неделе составила 5,7% (6,8 кг) при применении лираглутида и 1,6% (1,8 кг) при применении плацебо РРЛ (средняя потеря в процентах): -4 ,2 [95% ДИ –5,2; -3,1], р <0,0001), РРЛ (средняя потеря в килограммах): -4,9 (95% ДИ -6,2; -3,7], p<0,0001). Часть пациентов, потерявших 5% массы тела на 32-й неделе, составляла 46,4% при применении лираглутида против 18,1% соответственно при применении плацебо (оцененное соотношение шансов: 3,9 [95% ДИ 2,4; 6,4], <0,0001)

• В исследовании 4 большинство пациентов поддерживали массу тела, достигнутую в начале лечения лираглутидом по сравнению с плацебо (81,4% и 48,9% соответственно). Средняя потеря массы тела на 56-й неделе составила 6,3% (6,0 кг) при применении лираглутида и 0,2% (0,2 кг) при применении плацебо (РРЛ (средняя потеря в процентах)): -6,1 [95% ДИ -7,5; -4,6], р 0,0001), РРЛ (середня втрата у кілограмах): -5,9 [95% ДИ -7,3; -4,4], p<0,0001). Часть пациентов, потерявших 5% и 10% массы тела на 56-й неделе, составляла 50,7% и 27,4% соответственно при применении лираглутида против 21,3% и 6,8% соответственно при применении плацебо (коэффициент вероятности (потеря ≥5% массы тела): 3,8 [95% ДИ 2,4;6,0], р 0,0001, коефіцієнт вірогідності (втрати >10% маси тіла): 5,1 [95% ДИ 2,7;9,7] p <0,0001).

Данные по потере массы тела, срока лечения и кумулятивного распределения изменения массы тела (%) представлены на рисунках 1, 2 и 3.

Потеря массы тела через 12 недель при лечении лираглутидом (3,0 мг)

После 12 нед применения лираглутида зарегистрирована потеря массы тела ≥5% (4 недели — эскалация дозы и 12 недель — лечебная доза) у 67,5% пациентов в исследовании 1 продолжительностью 56 недель. В исследовании 2 50,4% пациентов достигли потери массы тела ≥5%, через 12 недель. После применения лираглутида в течение года у 86,2% пациентов снижение массы тела составило ≥5%, а у 51% пациентов — ≥10%. Средняя потеря массы тела у пациентов, применявших лираглутид в течение 1 года, составила 11,2% от их исходной массы тела (9,7% для мужчин и 11,6% для женщин). Доля пациентов, достигших потери массы тела после 12 недель терапии <5% и после года применения лираглутида не достигших потери массы тела ≥10%, составила 93,4%.

Контроль гликемии

Лечение лираглутидом значительно улучшило показатели гликемии у пациентов с нормогликемией, преддиабетом и сахарным диабетом 2 типа. В 56-недельной части исследования 1 сахарный диабет 2 типа развился у меньшего количества пациентов, получавших лираглутид, по сравнению с пациентами, получавшими плацебо (0,2% против 1,1% соответственно). У большинства пациентов с преддиабетом в начале лечения наблюдалось обратное развитие данного заболевания после применения лираглутида по сравнению с плацебо (69,2% против 32,7% соответственно). По сравнению с начальным значением HbA 1c у 5,6% пациентов, применявших лираглутид, наблюдалось снижение среднего значения HbA1c на 56-й неделе на -0,3% против -0,1% пациентов, применявших плацебо (РРЛ: - 0,23 [95 % ДИ -0,25; -0,21], р<0,0001). По сравнению с начальным уровнем глюкозы в плазме крови натощак (ГПН) 5,3 ммоль/л у пациентов, применявших лираглутид, наблюдалось снижение ОПН в среднем на -0,4 ммоль/л против -0,01 ммоль/л у пациентов, применявших плацебо на 56-й неделе (РРЛ: -0,38 [95% ДИ -0,42; -0,35], р<0,0001).

Показателем первичной эффективности 160-недельной части исследования 1 являлось отношение количества пациентов, у которых возник сахарный диабет 2 типа, к периоду проявления. На неделе 160 исследования, 3% пациентов, получавших Саксенда® и 11% пациентов, получавших плацебо, были диагностированы с диабетом 2 -го типа. Приблизительный период развития сахарного диабета 2 типа у пациентов, получавших лираглутид 3 мг, был в 2,7 раза длиннее (95% ДИ [1,9; 3,9]), а коэффициент риска развития сахарного диабета 2 типа составил 0,2 для лираглутида по сравнению с плацебо. По сравнению с начальным значением HbA1c у 5,8% пациентов, применявших лираглутид, и у 5,7% пациентов, применявших плацебо, наблюдалось снижение значения HbA1c на 160-й неделе в среднем на 0,4% и 0,1% соответственно (РРЛ: -0,21 [95% ДИ -0,24; -0,18], р<0,0001). По сравнению с начальным значением ГПН (5,5 ммоль/л) у пациентов, применявших лираглутид, наблюдалось снижение ОПН в среднем на 0,4 ммоль/л против 0,04 ммоль/л у пациентов, применявших плацебо на 160-м. недели (РРЛ: -0,4 [95% ДИ -0,5; -0,4], р<0,0001). В исследовании 2, по сравнению с начальным значением HbA1c, у 7,9% пациентов, применявших лираглутид, наблюдалось снижение среднего значения HbA1c на 56-й неделе на 1,3% против 0,4% пациентов, применявших плацебо (РРЛ): -0,9 [95% ДИ -1,1;-0,8], р<0,0001). По сравнению с начальным значением ГПН 8,8 ммоль/л для пациентов, применявших лираглутид, и 8,6 ммоль/л для пациентов, применявших плацебо, у пациентов, применявших лираглутид, наблюдалось снижение ГПН в среднем на 1,9 ммоль/ л против 0,1 ммоль/л у пациентов, применявших плацебо на 56-й неделе (РРЛ: -1,8 [95% ДИ -2,1; -1,4], р<0,0001).

Кардиометаболические факторы риска

Лечение лираглутидом значительно улучшило показатели систолического АД, также наблюдалось уменьшение окружности талии по сравнению с плацебо. В исследовании 1 первоначальное значение систолического АД составляло 123,00 мм рт. ст., на 56-й неделе наблюдалось снижение систолического АД в среднем на 4,3 мм рт. ст., и на 1,5 мм рт. ст. у пациентов, применявших лираглутид и плацебо соответственно (РРЛ: -2,8 [95% ДИ -3,6; -2,1], р<0,0001). Начальное значение диастолического АД составляло 78,7 мм рт. ст. у пациентов, применявших лираглутид, и 78,9 мм рт. ст. у пациентов, применявших плацебо; на 56-й неделе наблюдалось снижение диастолического АД на -2,7 мм рт. ст. и 1,8 мм рт. ст. у пациентов, применявших лираглутид и плацебо соответственно (РРЛ: -0,9 [95% ДИ -1,4; -0,4], р<0,05). Первоначальное значение окружности талии составляло 115,0 см для пациентов, применявших лираглутид, и 114,5 см для пациентов, применявших плацебо; на 56-й неделе наблюдалось уменьшение окружности талии на -8,2 см и -4,0 см у пациентов, применявших лираглутид и плацебо соответственно (РРЛ: -4,2 [95% ДИ -4,7; -3, 7], р<0,0001). В исследовании 1 первоначальное значение систолического АД составляло 124,8 мм рт. ст. для пациентов, применявших лираглутид, и 125,0 мм рт. ст. для пациентов, применявших плацебо; на 160-й неделе наблюдалось снижение систолического АД на -3,2 мм рт. ст., и на -0,4 мм рт. ст. у пациентов, применявших лираглутид и плацебо соответственно (РРЛ: -2,8 [95% ДИ -3,8; -1,8], р<0,0001). Начальное значение диастолического АД составляло 79,4 мм рт. ст. для пациентов, применявших лираглутид, и 79,8 мм рт. ст. для пациентов, применявших плацебо; на 160-й неделе наблюдалось снижение диастолического АД на 2,4 мм рт. ст. и –1,7 мм рт. ст. у пациентов, применявших лираглутид и плацебо соответственно (РРЛ: -0,6 [95% ДИ -1,3; -0,1]). Первоначальное значение окружности талии составляло 116,6 см для пациентов, применявших лираглутид, и 116,7 см для пациентов, применявших плацебо; на 160-й неделе наблюдалось уменьшение окружности талии на 6,9 см и на 3,4 см у пациентов, применявших лираглутид и плацебо соответственно (РРЛ: -3,5 [95% ДИ -4,2; -2,8] , р<0,0001). В исследовании 2 первоначальное значение систолического АД составляло 128,9 мм рт. ст. у пациентов, применявших лираглутид, и 129,2 мм рт. ст. у пациентов, применявших плацебо; на 56-й неделе наблюдалось снижение систолического АД на 3,0 мм рт. ст. и 0,4 мм рт. ст. у пациентов, применявших лираглутид и плацебо соответственно (РРЛ: -2,6 [95% ДИ -4,6; -0,6], р<0,0001). Начальное значение диастолического АД составляло 79 мм рт. ст. для пациентов, применявших лираглутид, и 79,3 мм рт. ст. для пациентов, применявших плацебо; на 56-й неделе наблюдалось снижение диастолического АД на 1,0 мм рт. ст. и 0,6 мм рт. ст. у пациентов, применявших лираглутид и плацебо соответственно (РРЛ: -0,4 [95% ДИ -1,7; -1,0], р=0,5918). Первоначальное значение окружности талии составляло 118,1 см для пациентов, применявших лираглутид, и 117,3 см для пациентов, применявших плацебо; на 56-й неделе наблюдалось уменьшение окружности талии на 6,0 см и на 2,8 см у пациентов, применявших лираглутид и плацебо соответственно (РРЛ: -3,2 [95% ДИ -4,2; -2,2] , р<0,0001).

Индекс апноэ-гипное (ИАГ)

При применении лираглутида наблюдалось значительное снижение тяжести обструктивного апноэ во время сна по сравнению с плацебо, которое было оценено с помощью уменьшения по сравнению с плацебо (12,2 события/час для лираглутида против 6,1 события/час для плацебо (РРЛ: -6,1 [95% ДИ -11,0; -1,2], р<0,05).



Рисунок 1. Изменение массы тела (%) от первоначального показателя по времени в исследовании 1 (0-56 недель)



Рисунок 2. Кумулятивное распределение изменения массы тела (%) после 56 недель лечения в исследовании.



Рисунок 3. Изменение рандомизации (неделя 0) в массе тела (%) по времени в исследовании 4

До недели 0 пациенты находились только на диете с пониженной калорийностью, также для них была увеличена физическая активность. На неделе 0, пациенты были рандомизированы для получения препарата Саксенда® или плацебо.

Иммуногенность

Учитывая потенциальные иммуногенные свойства лекарственных средств, содержащих белки или пептиды, можно прогнозировать, что пациенты могут вырабатывать антитела к лираглутиду после применения препарата Саксенда®. Во время клинических исследований у 2,5% пациентов, получавших лираглутид, образовывались антитела к лираглутиду. Образование антител не приводило к понижению эффективности лираглутида.

Воздействие на сердечно-сосудистую систему

Основные серьезные неблагоприятные сердечно-сосудистые явления (МАСЕ), определенные внешней независимой экспертной группой: нелетальный инфаркт миокарда, нелетальный инсульт, летальный случай из-за сердечно-сосудистой патологии. Во всех длительных клинических испытаниях препарата Саксенда® сообщалось о 6 MACE у пациентов, получавших лираглутид, и 10 MACE у пациентов, получавших плацебо. Соотношение риска и ДИ 95% при сравнении Саксенда® и плацебо было 0,33 [0,12; 0,90].

В клинических исследованиях 3-й фазы наблюдалось незначительное повышение ЧСС на 2,5 уд/мин (от 1,6 до 3,6 уд./мин в отдельных исследованиях). Максимальное увеличение ЧСС наблюдалось приблизительно после 6 недель терапии. Длительное клиническое влияние увеличения ЧСС не установлено. Это увеличение было обратимым и исчезало после прекращения терапии лираглутидом (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).

В исследовании LEADER® участвовало 9340 пациентов с недостаточно контролируемым сахарным диабетом 2 типа. Подавляющее число из них страдали сердечно-сосудистыми заболеваниями. Пациентов рандомизированно распределяли для применения лираглутида в суточной дозе до 1,8 мг (4668) и плацебо (4672) для предоставления стандартной медицинской помощи в обеих группах рандомизации.

Продолжительность терапии составляла от 3,5 до 5 лет. Средний возраст пациентов составил 64 года, средний ИМТ — 32,5 кг/м2. Среднее значение начального уровня HbA1c составило 8,7 и улучшилось через 3 года на 1,2% у пациентов, которым был назначен лираглутид, и на 0,8% у пациентов, которым было назначено плацебо. Первичной конечной точкой эффективности было время от рандомизации до первого возникновения любых основных MACE: нелетального инфаркта миокарда, нелетального инсульта, летального случая из-за сердечно-сосудистой патологии. Лираглутид значительно снизил частоту возникновения основных неблагоприятных сердечно-сосудистых явлений (события первичной конечной точки, MACE) по сравнению с плацебо (3,41 против 3,90 на 100 пациенто-лет в группах лираглутида и плацебо соответственно), уменьшив риск на 13%, HR 0,87, [0,78; 0,97] [95% ДИ]) (р = 0,005) (см. рисунок 4).



Рисунок 4. График времени Каплана-Майера в начале исследования MACE – FAS популяции

Дети Двойно слепое исследование эффективности и безопасности применения лекарственного средства Саксенда по сравнению с плацебо для снижения массы тела у пациентов детского возраста от 12 лет с ожирением показало, что лекарственное средство Саксенда является более эффективным, чем плацебо, для снижения массы тела (оценивалось по шкале) стандартного отклонения ИМТ или Z-score) через 56 недель лечения (табл. 1). Среди пациентов, принимавших лираглутид, больший процент пациентов достиг снижения ИМТ на ≥5% и ≥10%, чем среди пациентов, принимавших плацебо. В среднем снижение ИМТ и массы тела также было больше в группе пациентов, принимавших лираглутид (табл. 1). После 26 недель периода последующего наблюдения без применения исследуемого лекарственного средства наблюдалось восстановление массы тела у пациентов, принимавших лираглутид, по сравнению с принимающими плацебо (табл. 1) Таблица 1 Исследование 4180: изменения от исходного уровня массы тела и ИМТ на 56-й неделе и изменение по шкале стандартного отклонения ИМТ (BMI SDS) от 56-й недели до 82-й недели.



Саксенда (N=125) Плацебо (N=126) Саксенда по сравнению с плацебо BMI SDS Исходный показатель, BMI SDS (СВ) 3,14 (0,65) 3,20 (0,77) Среднее изменение на 56-й неделе (95% ДИ) -0,23 -0,00 -0,22* (-0,37; -0,08) 56-я неделя, BMI SDS (СВ) 2,88 (0,94) 3,14 (0,98) Среднее изменение от 56-й недели до 82-й недели, BMI SDS (95% ДИ) 0,22 0,07 0,15** (0,07; 0,23) Масса тела Исходный показатель, кг (СВ) 99,3 (19,7) 102,2 (21,6) - Среднее изменение на 56-й неделе, % (95% ДИ) -2,65 2,37 -5,01** (-7,63; -2,39) Среднее изменение на 56-й неделе, кг (95% ДИ) -2,26 2,25 -4,50** (-7,17; -1,84) ИМТ Исходный показатель, кг/м2 (СВ) 35,3 (5,1) 35,8 (5,7) - Среднее изменение на 56-й неделе, кг/м2 (95% ДИ) -1,39 0,19 -1,58** (-2,47; -0,69) Процент пациентов со снижением на ≥5% исходного ИМТ на 56 неделе, % (95% ДИ) 43,25 18,73 3,31** (1,78; 6,16) Процент пациентов со снижением на ≥10% исходного ИМТ на 56 неделе, % (95% ДИ) 26,08 8,11 4,00** (1,81; 8,83)