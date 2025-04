In vitro лираглутид показал очень низкий потенциал воздействия на фармакокинетику других активных субстанций, обмен которых связан с цитохромом Р450, а также связывание с белками плазмы крови.

Лираглутид приводит к незначительной задержке стула желудка, что может повлиять на всасывание пероральных препаратов, применяемых одновременно. Исследования по взаимодействию не показали какого-либо клинически значимого замедления всасывания, поэтому коррекция дозы не требуется. Исследование взаимодействия проводили при применении лираглутида в дозе 1,8 мг. Влияние на скорость опорожнения желудка было эквивалентно лираглутиду в дозе 1,8 мг и 3,0 мг (парацетамол AUC 0-300 мин). По крайней мере, один эпизод острой диареи был зарегистрирован у некоторых пациентов, получавших Саксенда®. Диарея может нарушать всасывание одновременно принимаемых пероральных лекарственных средств.

Варфарин и другие производные кумарина

Исследований лекарственного взаимодействия не проводили. Нельзя исключить клинически значимое взаимодействие с активной субстанцией, имеющей низкую растворимость или узкий терапевтический индекс, такой как варфарин. В начале лечения лираглутидом у пациентов, получающих варфарин или другие производные кумарина, рекомендуется чаще проводить контроль международного нормализованного соотношения (МНС).

Парацетамол

Лираглутид не изменял общую экспозицию парацетамола после однократной дозы 1000 мг. C max парацетамола снижалась на 31%, а время достижения максимальной концентрации (t max ) увеличивалось до 15 мин. При одновременном применении парацетамола коррекция дозы не требуется.

Аторвастатин

Лираглутид не изменял общую экспозицию аторвастатина до клинически значимого уровня после его однократного введения в дозе 40 мг. В этой связи при одновременном применении с лираглутидом коррекция дозы аторвастатина не требуется. При одновременном введении с лираглутидом C max аторвастатина снижалась на 38%, а t max увеличивался с 1 до 3 ч.

Гризеофульвин

Лираглутид не изменял общую экспозицию гризеофульвина после однократного его введения в дозе 500 мг. C max гризеофульвина увеличилась на 37%, а t max не изменилась. Корректировка дозы при применении гризеофульвина и других низкорастворимых соединений с высокой проницаемостью не требуется.

Дигоксин

После однократного введения 1 мг дигоксина в сочетании с лираглутидом отмечено уменьшение значения AUC для дигоксина на 16%; C max уменьшился на 31%. Средний t max дигоксина увеличивался с 1 до 1,5 ч. Исходя из данных результатов, коррекция дозы дигоксина не требуется.

Лизиноприл

После однократного введения 20 мг лизиноприла отмечено уменьшение AUC для лизиноприла на 15%, C max снижалось на 27%. Средний t max лизиноприла увеличивался с 6 до 8 ч. Исходя из данных результатов, коррекция дозы лизиноприла не требуется.

Пероральные контрацептивы

При одновременном применении разовой дозы пероральных контрацептивов лираглутид снижал C max этинилэстрадиола или левоноргестрела на 12% и 13% соответственно, а t max увеличивался на 1,5 ч. Это не оказало клинически значимого влияния на общую экспозицию этинилэстрадиола или левоноргестрела, что дает основание считать, что одновременный прием их с лираглутидом не повлияет на контрацептивный эффект этинилэстрадиола и левоноргестрела.

Дети. Исследования врачебного взаимодействия проводились только с участием взрослых пациентов.