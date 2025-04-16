Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 123 аптеках в Запорожье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
6381,24 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
6279,45
Экономия при брони: -240,36 грн
6039,09 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
6061,99
Экономия при брони: -292,52 грн
5769,47 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
5547,00
Экономия при брони: -157,50 грн
5389,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
5578,38 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
5547,00
Экономия при брони: -105,60 грн
5441,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
5607,96 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
6197,42 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
6240,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
5786,55 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
6422,39
Экономия при брони: -647,99 грн
5774,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
6369,95
Экономия при брони: -310,59 грн
6059,36 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
6427,34
Экономия при брони: -249,60 грн
6177,74 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
4417,90
Экономия при брони: -294,48 грн
4123,43 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
5547,00
Экономия при брони: -105,60 грн
5441,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
3.2 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
5974,48
Экономия при брони: -243,27 грн
5731,21 грн
Аптеки 24 часа
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 28
3.2 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
5547,00
Экономия при брони: -105,60 грн
5441,40 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
3.2 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
6197,42 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 28/9-Б
3.3 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
5272,68 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
3.4 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
6484,98
Экономия при брони: -304,95 грн
6180,03 грн