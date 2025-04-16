Николаев (адрес не указан)
Доступно в 36 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 40 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
5980,98
Экономия при брони: -212,73 грн
5768,25 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
6226,09
Экономия при брони: -341,71 грн
5884,38 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
6360,99 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
6328,90 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
5428,98 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
5616,00 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
6107,70
Экономия при брони: -332,83 грн
5774,87 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
6300,47
Экономия при брони: -532,89 грн
5767,58 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
5616,30
Экономия при брони: -19,10 грн
5597,20 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
5450,70 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
5616,30
Экономия при брони: -19,10 грн
5597,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 10 мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
5616,30
Экономия при брони: -19,10 грн
5597,20 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
5404,41 грн
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
6240,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 40 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
6108,28
Экономия при брони: -336,55 грн
5771,73 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
6008,17
Экономия при брони: -235,08 грн
5773,09 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
6105,42 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
5616,30
Экономия при брони: -19,10 грн
5597,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 10 мин
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
5616,40
Экономия при брони: -19,20 грн
5597,20 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
6123,40
Экономия при брони: -234,07 грн
5889,33 грн