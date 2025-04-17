Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 45 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
5616,40
Экономия при брони: -0,70 грн
5615,70 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
5989,00 грн
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
5772,35
Экономия при брони: -173,17 грн
5599,18 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
5830,18 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
5746,30
Экономия при брони: -130,60 грн
5615,70 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
5720,30
Экономия при брони: -104,60 грн
5615,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 41 мин
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
3832,78
Экономия при брони: -87,11 грн
3745,67 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 11 мин
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
5932,74
Экономия при брони: -335,33 грн
5597,41 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
5485,95 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
3838,53
Экономия при брони: -87,24 грн
3751,29 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
5610,03 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
5720,00 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
5893,94
Экономия при брони: -186,08 грн
5707,86 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 89
1.0 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
5830,18 грн
Ощад аптека
Открыто
Закроется через 41 мин
Чернигов, ул. Шевченко, 27
1.2 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
5616,30
Экономия при брони: -0,60 грн
5615,70 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 114
1.2 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
6062,22 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Преображенская, 2
1.3 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
5616,00 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
5798,00 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
5830,18 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
3746,07
Экономия при брони: -0,40 грн
3745,67 грн