Винница (адрес не указан)
Доступно в 95 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
6059,68
Экономия при брони: -287,34 грн
5772,34 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
6359,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
1881,46
Экономия при брони: -1,74 грн
1879,72 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
6158,63
Экономия при брони: -382,44 грн
5776,19 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
6402,33 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
5720,30
Экономия при брони: -109,20 грн
5611,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
5616,34 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
5668,30
Экономия при брони: -57,20 грн
5611,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
5772,30
Экономия при брони: -161,20 грн
5611,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
6116,96
Экономия при брони: -346,11 грн
5770,85 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
5698,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 3 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
6363,03 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
5858,94
Экономия при брони: -373,90 грн
5485,04 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
6240,39 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
6016,28
Экономия при брони: -242,82 грн
5773,46 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
6357,19
Экономия при брони: -295,80 грн
6061,39 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
5616,30
Экономия при брони: -5,20 грн
5611,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
6174,25
Экономия при брони: -404,43 грн
5769,82 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
5987,92
Экономия при брони: -214,76 грн
5773,16 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
5668,30
Экономия при брони: -57,20 грн
5611,10 грн