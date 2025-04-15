Львов (адрес не указан)
Доступно в 104 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
4048,76 грн
Аптека нц
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
6552,40
Экономия при брони: -297,82 грн
6254,58 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
5616,30
Экономия при брони: -47,60 грн
5568,70 грн
D.s.
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
6070,10 грн
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
3746,07
Экономия при брони: -31,75 грн
3714,32 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
3746,14
Экономия при брони: -31,82 грн
3714,32 грн
D.s.
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
6070,10 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
5616,40
Экономия при брони: -47,70 грн
5568,70 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
5616,30
Экономия при брони: -47,60 грн
5568,70 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
3746,14
Экономия при брони: -31,82 грн
3714,32 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
5616,40
Экономия при брони: -47,70 грн
5568,70 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
6552,41 грн
D.s.
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
5463,10 грн
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
5616,30
Экономия при брони: -47,60 грн
5568,70 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
5616,30
Экономия при брони: -47,60 грн
5568,70 грн
D.s.
Львов, ул. Старая, 1
0.9 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
6070,10 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
5616,30
Экономия при брони: -47,60 грн
5568,70 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
3844,27
Экономия при брони: -118,81 грн
3725,46 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
5746,30
Экономия при брони: -177,60 грн
5568,70 грн
D.s.
Львов, ул. Галицкая, 19
1.0 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
5463,10 грн