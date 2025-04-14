Харьков (адрес не указан)
Доступно в 198 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
5679,73
Экономия при брони: -202,51 грн
5477,22 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
5624,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
5978,79
Экономия при брони: -381,37 грн
5597,42 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
5720,30
Экономия при брони: -104,60 грн
5615,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
5616,30
Экономия при брони: -0,60 грн
5615,70 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
6410,34 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
6348,09 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
5466,48 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
5746,30
Экономия при брони: -130,60 грн
5615,70 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
6363,81 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
6112,47 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
5557,68 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
1.3 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
5590,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
6487,72
Экономия при брони: -287,09 грн
6200,63 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
5462,67 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
6376,47 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
1.3 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
5493,48 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
6386,43 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
1.4 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
6387,93 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 137
1.6 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
5594,01 грн