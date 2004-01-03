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Производитель: Novo Nordisk

01014, г. Киев, ул. Болсуновская 13-15,
+38 (044) 389-44-00
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Найдено: 18 препаратов
Актрапид® HM раствор для инъекций, 100 ме/мл, флакон, 10 мл, № 1; Novo Nordisk
Актрапид® HM Раствор для инъекций, 100 ме/мл, флакон, 10 мл, № 1 Novo Nordisk
В 347 аптеках
от 390,70 грн
Цены в аптеках
Актрапид® НМ Флекспен® раствор для инъекций, 100 ме/мл, картридж, 3 мл, многодоз. однораз. шприц-ручке, многодоз. однораз. шприц-ручке, № 5; Novo Nordisk
Актрапид® НМ Флекспен® Раствор для инъекций, 100 ме/мл, картридж, 3 мл, многодоз. однораз. шприц-ручке, многодоз. однораз. шприц-ручке, № 5 Novo Nordisk
В 538 аптеках
от 640,65 грн
Цены в аптеках
Виктоза® раствор для инъекций, 6 мг/мл, картридж, вложенный в шприц-ручку, 3 мл, № 2; Novo Nordisk
Виктоза® Раствор для инъекций, 6 мг/мл, картридж, вложенный в шприц-ручку, 3 мл, № 2 Novo Nordisk
В 446 аптеках
от 2875,95 грн
Цены в аптеках
Глюкаген® 1 мг Гипокит лиофилизат для раствора для инъекций, 1 ме, флакон, с растворителем в шприце по 1 мл, с раств. в шприце 1 мл, № 1; Novo Nordisk
Глюкаген® 1 мг Гипокит Лиофилизат для раствора для инъекций, 1 ме, флакон, с растворителем в шприце по 1 мл, с раств. в шприце 1 мл, № 1 Novo Nordisk
В 9 аптеках
от 499,54 грн
Цены в аптеках
ИГЛЫ ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ШПРИЦ-РУЧКАМИ NovoFine® 30G № 100; Novo Nordisk
ИГЛЫ ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ШПРИЦ-РУЧКАМИ NovoFine® 30G № 100 Novo Nordisk
В 135 аптеках
от 534,00 грн
Цены в аптеках
Ксалтофай раствор для инъекций, 100 ед/мл + 3,6 мг/мл, картридж, вложенный в шприц-ручку, 3 мл, № 3; Novo Nordisk
Ксалтофай Раствор для инъекций, 100 ед/мл + 3,6 мг/мл, картридж, вложенный в шприц-ручку, 3 мл, № 3 Novo Nordisk
В 8 аптеках других городов
от 4588,67 грн
Цены в других городах
Ксалтофай раствор для инъекций, 100 ед/мл + 3,6 мг/мл, картридж, вложенный в шприц-ручку, 3 мл, № 5; Novo Nordisk
Ксалтофай Раствор для инъекций, 100 ед/мл + 3,6 мг/мл, картридж, вложенный в шприц-ручку, 3 мл, № 5 Novo Nordisk
В 352 аптеках
от 7284,98 грн
Цены в аптеках
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций, 100 ед/мл, шприц-ручка многодозовая, 3 мл, № 5; Novo Nordisk
Левемир® Флекспен® Раствор для инъекций, 100 ед/мл, шприц-ручка многодозовая, 3 мл, № 5 Novo Nordisk
В 158 аптеках
от 1847,14 грн
Цены в аптеках
Микстард® 30 НМ суспензия для инъекций, 100 ме/мл, флакон, 10 мл, № 1; Novo Nordisk
Микстард® 30 НМ Суспензия для инъекций, 100 ме/мл, флакон, 10 мл, № 1 Novo Nordisk
В 82 аптеках
от 454,63 грн
Цены в аптеках
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций, 100 ед/мл, картридж, 3 мл, многодоз. однораз. шприц-ручке, многодоз. однораз. шприц-ручке, № 5; Novo Nordisk
Микстард® 30 НМ Флекспен® Суспензия для инъекций, 100 ед/мл, картридж, 3 мл, многодоз. однораз. шприц-ручке, многодоз. однораз. шприц-ручке, № 5 Novo Nordisk
В 113 аптеках
от 716,01 грн
Цены в аптеках
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций, 100 ед/мл, картридж, 3 мл, вложенный в шприц-ручку, влож. в шприц-ручку, № 1; Novo Nordisk
Новомикс® 30 Флекспен® Суспензия для инъекций, 100 ед/мл, картридж, 3 мл, вложенный в шприц-ручку, влож. в шприц-ручку, № 1 Novo Nordisk
В 1 аптеке других городов
от 325,45 грн
Цены в других городах
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций, 100 ед/мл, картридж, 3 мл, вложенный в шприц-ручку, влож. в шприц-ручку, № 5; Novo Nordisk
Новомикс® 30 Флекспен® Суспензия для инъекций, 100 ед/мл, картридж, 3 мл, вложенный в шприц-ручку, влож. в шприц-ручку, № 5 Novo Nordisk
В 178 аптеках
от 1411,84 грн
Цены в аптеках
Новонорм® таблетки, 1 мг, блистер, № 30; Novo Nordisk
Новонорм® Таблетки, 1 мг, блистер, № 30 Novo Nordisk
В 128 аптеках
от 181,38 грн
Цены в аптеках
Новонорм® таблетки, 2 мг, блистер, № 30; Novo Nordisk
Новонорм® Таблетки, 2 мг, блистер, № 30 Novo Nordisk
В 237 аптеках
от 236,91 грн
Цены в аптеках
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций, 100 ед/мл, картридж, 3 мл, вложенный в шприц-ручку, влож. в шприц-ручку, № 5; Novo Nordisk
Новорапид® Флекспен® Раствор для инъекций, 100 ед/мл, картридж, 3 мл, вложенный в шприц-ручку, влож. в шприц-ручку, № 5 Novo Nordisk
В 571 аптеке
от 980,00 грн
Цены в аптеках
Новосевен® порошок лиофилизированный д/приготовления раствора д/инъекц., 2 мг, флакон, с растворителем в шприце 2 мл, с раств. шприц 2 мл, № 1; Novo Nordisk
Новосевен® Порошок лиофилизированный д/приготовления раствора д/инъекц., 2 мг, флакон, с растворителем в шприце 2 мл, с раств. шприц 2 мл, № 1 Novo Nordisk
В 1 аптеке
от 56936,54 грн
Цены в аптеках
Протафан® НМ суспензия для инъекций, 100 ме/мл, флакон, 10 мл, № 1; Novo Nordisk
Протафан® НМ Суспензия для инъекций, 100 ме/мл, флакон, 10 мл, № 1 Novo Nordisk
В 289 аптеках
от 374,59 грн
Цены в аптеках
Протафан® НМ Флекспен® суспензия для инъекций, 100 ед/мл, картридж, 3 мл, многодоз. однораз. шприц-ручке, многодоз. однораз. шприц-ручке, № 5; Novo Nordisk
Протафан® НМ Флекспен® Суспензия для инъекций, 100 ед/мл, картридж, 3 мл, многодоз. однораз. шприц-ручке, многодоз. однораз. шприц-ручке, № 5 Novo Nordisk
В 395 аптеках
от 634,04 грн
Цены в аптеках
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Стандартизація фармацевтичної продукції
01014, г. Киев, ул. Болсуновская 13-15,
+38 (044) 389-44-00
+38 (044) 389-44-01
Найдено: 18 препаратов
Актрапид® HM раствор для инъекций, 100 ме/мл, флакон, 10 мл, № 1; Novo Nordisk
Актрапид® HM Раствор для инъекций, 100 ме/мл, флакон, 10 мл, № 1 Novo Nordisk
В 347 аптеках
от 390,70 грн
Цены в аптеках
Актрапид® НМ Флекспен® раствор для инъекций, 100 ме/мл, картридж, 3 мл, многодоз. однораз. шприц-ручке, многодоз. однораз. шприц-ручке, № 5; Novo Nordisk
Актрапид® НМ Флекспен® Раствор для инъекций, 100 ме/мл, картридж, 3 мл, многодоз. однораз. шприц-ручке, многодоз. однораз. шприц-ручке, № 5 Novo Nordisk
В 538 аптеках
от 640,65 грн
Цены в аптеках
Виктоза® раствор для инъекций, 6 мг/мл, картридж, вложенный в шприц-ручку, 3 мл, № 2; Novo Nordisk
Виктоза® Раствор для инъекций, 6 мг/мл, картридж, вложенный в шприц-ручку, 3 мл, № 2 Novo Nordisk
В 446 аптеках
от 2875,95 грн
Цены в аптеках
Глюкаген® 1 мг Гипокит лиофилизат для раствора для инъекций, 1 ме, флакон, с растворителем в шприце по 1 мл, с раств. в шприце 1 мл, № 1; Novo Nordisk
Глюкаген® 1 мг Гипокит Лиофилизат для раствора для инъекций, 1 ме, флакон, с растворителем в шприце по 1 мл, с раств. в шприце 1 мл, № 1 Novo Nordisk
В 9 аптеках
от 499,54 грн
Цены в аптеках
ИГЛЫ ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ШПРИЦ-РУЧКАМИ NovoFine® 30G № 100; Novo Nordisk
ИГЛЫ ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ШПРИЦ-РУЧКАМИ NovoFine® 30G № 100 Novo Nordisk
В 135 аптеках
от 534,00 грн
Цены в аптеках
Ксалтофай раствор для инъекций, 100 ед/мл + 3,6 мг/мл, картридж, вложенный в шприц-ручку, 3 мл, № 3; Novo Nordisk
Ксалтофай Раствор для инъекций, 100 ед/мл + 3,6 мг/мл, картридж, вложенный в шприц-ручку, 3 мл, № 3 Novo Nordisk
В 8 аптеках других городов
от 4588,67 грн
Цены в других городах
Ксалтофай раствор для инъекций, 100 ед/мл + 3,6 мг/мл, картридж, вложенный в шприц-ручку, 3 мл, № 5; Novo Nordisk
Ксалтофай Раствор для инъекций, 100 ед/мл + 3,6 мг/мл, картридж, вложенный в шприц-ручку, 3 мл, № 5 Novo Nordisk
В 352 аптеках
от 7284,98 грн
Цены в аптеках
Левемир® Флекспен® раствор для инъекций, 100 ед/мл, шприц-ручка многодозовая, 3 мл, № 5; Novo Nordisk
Левемир® Флекспен® Раствор для инъекций, 100 ед/мл, шприц-ручка многодозовая, 3 мл, № 5 Novo Nordisk
В 158 аптеках
от 1847,14 грн
Цены в аптеках
Микстард® 30 НМ суспензия для инъекций, 100 ме/мл, флакон, 10 мл, № 1; Novo Nordisk
Микстард® 30 НМ Суспензия для инъекций, 100 ме/мл, флакон, 10 мл, № 1 Novo Nordisk
В 82 аптеках
от 454,63 грн
Цены в аптеках
Микстард® 30 НМ Флекспен® суспензия для инъекций, 100 ед/мл, картридж, 3 мл, многодоз. однораз. шприц-ручке, многодоз. однораз. шприц-ручке, № 5; Novo Nordisk
Микстард® 30 НМ Флекспен® Суспензия для инъекций, 100 ед/мл, картридж, 3 мл, многодоз. однораз. шприц-ручке, многодоз. однораз. шприц-ручке, № 5 Novo Nordisk
В 113 аптеках
от 716,01 грн
Цены в аптеках
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций, 100 ед/мл, картридж, 3 мл, вложенный в шприц-ручку, влож. в шприц-ручку, № 1; Novo Nordisk
Новомикс® 30 Флекспен® Суспензия для инъекций, 100 ед/мл, картридж, 3 мл, вложенный в шприц-ручку, влож. в шприц-ручку, № 1 Novo Nordisk
В 1 аптеке других городов
от 325,45 грн
Цены в других городах
Новомикс® 30 Флекспен® суспензия для инъекций, 100 ед/мл, картридж, 3 мл, вложенный в шприц-ручку, влож. в шприц-ручку, № 5; Novo Nordisk
Новомикс® 30 Флекспен® Суспензия для инъекций, 100 ед/мл, картридж, 3 мл, вложенный в шприц-ручку, влож. в шприц-ручку, № 5 Novo Nordisk
В 178 аптеках
от 1411,84 грн
Цены в аптеках
Новонорм® таблетки, 1 мг, блистер, № 30; Novo Nordisk
Новонорм® Таблетки, 1 мг, блистер, № 30 Novo Nordisk
В 128 аптеках
от 181,38 грн
Цены в аптеках
Новонорм® таблетки, 2 мг, блистер, № 30; Novo Nordisk
Новонорм® Таблетки, 2 мг, блистер, № 30 Novo Nordisk
В 237 аптеках
от 236,91 грн
Цены в аптеках
Новорапид® Флекспен® раствор для инъекций, 100 ед/мл, картридж, 3 мл, вложенный в шприц-ручку, влож. в шприц-ручку, № 5; Novo Nordisk
Новорапид® Флекспен® Раствор для инъекций, 100 ед/мл, картридж, 3 мл, вложенный в шприц-ручку, влож. в шприц-ручку, № 5 Novo Nordisk
В 571 аптеке
от 980,00 грн
Цены в аптеках
Новосевен® порошок лиофилизированный д/приготовления раствора д/инъекц., 2 мг, флакон, с растворителем в шприце 2 мл, с раств. шприц 2 мл, № 1; Novo Nordisk
Новосевен® Порошок лиофилизированный д/приготовления раствора д/инъекц., 2 мг, флакон, с растворителем в шприце 2 мл, с раств. шприц 2 мл, № 1 Novo Nordisk
В 1 аптеке
от 56936,54 грн
Цены в аптеках
Протафан® НМ суспензия для инъекций, 100 ме/мл, флакон, 10 мл, № 1; Novo Nordisk
Протафан® НМ Суспензия для инъекций, 100 ме/мл, флакон, 10 мл, № 1 Novo Nordisk
В 289 аптеках
от 374,59 грн
Цены в аптеках
Протафан® НМ Флекспен® суспензия для инъекций, 100 ед/мл, картридж, 3 мл, многодоз. однораз. шприц-ручке, многодоз. однораз. шприц-ручке, № 5; Novo Nordisk
Протафан® НМ Флекспен® Суспензия для инъекций, 100 ед/мл, картридж, 3 мл, многодоз. однораз. шприц-ручке, многодоз. однораз. шприц-ручке, № 5 Novo Nordisk
В 395 аптеках
от 634,04 грн
Цены в аптеках
2
Стандартизація фармацевтичної продукції