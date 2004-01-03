от 390,70 грн
Виктоза® Раствор для инъекций, 6 мг/мл, картридж, вложенный в шприц-ручку, 3 мл, № 2 Novo Nordisk
от 2875,95 грн
ИГЛЫ ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ШПРИЦ-РУЧКАМИ NovoFine® 30G № 100 Novo Nordisk
от 534,00 грн
Ксалтофай Раствор для инъекций, 100 ед/мл + 3,6 мг/мл, картридж, вложенный в шприц-ручку, 3 мл, № 5 Novo Nordisk
от 7284,98 грн
Левемир® Флекспен® Раствор для инъекций, 100 ед/мл, шприц-ручка многодозовая, 3 мл, № 5 Novo Nordisk
от 1847,14 грн
от 454,63 грн
от 374,59 грн
Стандартизація фармацевтичної продукції
от 390,70 грн
Виктоза® Раствор для инъекций, 6 мг/мл, картридж, вложенный в шприц-ручку, 3 мл, № 2 Novo Nordisk
от 2875,95 грн
ИГЛЫ ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ШПРИЦ-РУЧКАМИ NovoFine® 30G № 100 Novo Nordisk
от 534,00 грн
Ксалтофай Раствор для инъекций, 100 ед/мл + 3,6 мг/мл, картридж, вложенный в шприц-ручку, 3 мл, № 5 Novo Nordisk
от 7284,98 грн
Левемир® Флекспен® Раствор для инъекций, 100 ед/мл, шприц-ручка многодозовая, 3 мл, № 5 Novo Nordisk
от 1847,14 грн
от 454,63 грн
от 374,59 грн
Стандартизація фармацевтичної продукції