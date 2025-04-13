Киев (адрес не указан)
Доступно в 663 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 47 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
6467,00 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
5493,72 грн
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
6552,27 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
5616,00 грн
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
5560,14 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
5616,30
Экономия при брони: -0,60 грн
5615,70 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
7253,30 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
5746,36 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
5501,97 грн
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
10113,97 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Чикаленко Евгения, 22-А
0.9 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
5702,10 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
5849,06
Экономия при брони: -247,76 грн
5601,30 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
6371,61 грн
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
5496,87 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
8406,70
Экономия при брони: -305,61 грн
8101,09 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
6328,90 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
6518,33
Экономия при брони: -346,84 грн
6171,49 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
5616,40
Экономия при брони: -0,70 грн
5615,70 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
6552,41 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
5616,00 грн