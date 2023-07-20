Все аптеки Украины
Активные вещества — “Л”ЛИРАГЛУТИД (LIRAGLUTIDUM)

ЛИРАГЛУТИД (LIRAGLUTIDUM) Действующее вещество

Сортировка:
Найдено: 2 препарата
Виктоза® раствор для инъекций, 6 мг/мл, картридж, вложенный в шприц-ручку, 3 мл, № 2; Novo Nordisk
Виктоза® Раствор для инъекций, 6 мг/мл, картридж, вложенный в шприц-ручку, 3 мл, № 2 Novo Nordisk
В 446 аптеках
от 2875,95 грн
Цены в аптеках
Саксенда® раствор для инъекций, 6 мг/мл, картридж, вложенный в шприц-ручку, 3 мл, № 3; Novo Nordisk
Саксенда® Раствор для инъекций, 6 мг/мл, картридж, вложенный в шприц-ручку, 3 мл, № 3 Novo Nordisk
В 70 аптеках
от 5856,97 грн
Цены в аптеках