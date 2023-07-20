Активные вещества — “Л”ЛИРАГЛУТИД (LIRAGLUTIDUM) ЛИРАГЛУТИД (LIRAGLUTIDUM) Действующее вещество Сортировка: По популярности По популярности Сначала дешевые Сначала дорогие А-Я Я-А Найдено: 2 препарата Плитка Список Виктоза® Раствор для инъекций, 6 мг/мл, картридж, вложенный в шприц-ручку, 3 мл, № 2 Novo Nordisk В 446 аптеках от 2875,95 грн Цены в аптеках Саксенда® Раствор для инъекций, 6 мг/мл, картридж, вложенный в шприц-ручку, 3 мл, № 3 Novo Nordisk В 70 аптеках от 5856,97 грн Цены в аптеках Препараты, содержащие ЛИРАГЛУТИД