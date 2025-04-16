Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 98 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 12 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
6660,29
Экономия при брони: -353,20 грн
6307,09 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 12 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
6131,70 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 12 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
5547,00
Экономия при брони: -105,60 грн
5441,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 12 мин
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
6078,77
Экономия при брони: -311,06 грн
5767,71 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 12 мин
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
6112,33
Экономия при брони: -342,68 грн
5769,65 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 12 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
6097,87
Экономия при брони: -326,32 грн
5771,55 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 12 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
4057,51
Экономия при брони: -211,00 грн
3846,51 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 12 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
5616,30
Экономия при брони: -66,60 грн
5549,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 12 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
6042,32
Экономия при брони: -270,75 грн
5771,57 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 12 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
6054,12 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 12 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
6026,11
Экономия при брони: -257,96 грн
5768,15 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 12 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
5928,30
Экономия при брони: -378,60 грн
5549,70 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
6462,05
Экономия при брони: -281,66 грн
6180,39 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 12 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
6359,02
Экономия при брони: -299,70 грн
6059,32 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 12 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
6533,32
Экономия при брони: -353,31 грн
6180,01 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
4009,29
Экономия при брони: -165,02 грн
3844,27 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 12 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
6552,40 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.2 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
6621,94
Экономия при брони: -443,20 грн
6178,74 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается через 12 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 62-Б
2.4 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
5547,00
Экономия при брони: -157,50 грн
5389,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 12 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 72
2.6 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
6460,19
Экономия при брони: -278,45 грн
6181,74 грн