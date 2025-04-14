Одесса (адрес не указан)
Доступно в 120 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
5488,38 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
6552,41 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
5559,15 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
6008,75
Экономия при брони: -237,87 грн
5770,88 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
6328,90 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
6550,90 грн
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
6552,40
Экономия при брони: -297,82 грн
6254,58 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
5720,30
Экономия при брони: -106,70 грн
5613,60 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
5616,00 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
6328,90 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
6513,90 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
5746,30
Экономия при брони: -132,70 грн
5613,60 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 129
3.3 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
10183,70 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 31
3.4 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
6552,41 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.4 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
6328,90 грн
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
5616,30
Экономия при брони: -2,70 грн
5613,60 грн
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Преображенская, 42
3.4 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
5456,82 грн
Подорожник
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
5720,30
Экономия при брони: -106,70 грн
5613,60 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Болгарская, 42
3.5 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
6328,90 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Преображенская, 68
3.5 км
Саксенда® раствор для инъекций 6 мг/мл картридж, вложенный в шприц-ручку 3 мл №3
Novo Nordisk
5460,24 грн