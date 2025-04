фармакодинамика. Метформин — бигуанид с антигипергликемическим эффектом. Снижает уровень глюкозы в плазме крови как натощак, так и после еды. Не стимулирует секрецию инсулина и не оказывает гипогликемического эффекта, опосредованного этим механизмом. В отличие от сульфонилмочевины, не стимулирует секрецию инсулина и не оказывает гипогликемического эффекта у здоровых добровольцев. Снижает в плазме крови как начальный уровень глюкозы, так и уровень глюкозы после еды. Метформин действует тремя путями:

– приводит к снижению продукции глюкозы в печени за счет ингибирования глюконеогенеза и гликогенолиза;

– улучшает захват и утилизацию периферической глюкозы в мышцах за счет повышения чувствительности к инсулину;

– задерживает всасывание глюкозы в кишечнике.

Метформин стимулирует внутриклеточный синтез гликогена, воздействуя на гликогенсинтетазу. Увеличивает транспортную емкость всех типов мембранных переносчиков глюкозы (GLUT). Независимо от действия на гликемию метформин оказывает положительный эффект на метаболизм липидов: снижает содержание общего ХС, ЛПНП и ТГ.

Фармакокинетика. Всасывание. После перорального применения метформин почти полностью абсорбируется из пищеварительного тракта, 20–30% выводится с калом. Время достижения C max составляет 2,5 ч. Абсолютная биодоступность — около 50–60%. При одновременном приеме пищи абсорбция метформина снижается и замедляется.

Распределение. Связывание с белками плазмы крови незначительное. Метформин проникает в эритроциты. C max в крови ниже, чем C max в плазме крови, и достигается примерно в течение того же периода. Эритроциты отображают вторую камеру распределения. Средний объем распределения колеблется в диапазоне 63–276 л.

Метаболизм. Метформин выводится в неизмененном виде с мочой. Метаболитов у человека не выявлено.

Выведение. Почечный клиренс метформина составляет >400 мл/мин, что указывает на то, что метформин выводится за счет клубочковой фильтрации и канальцевой секреции. После перорального применения дозы T ½ составляет около 6,5 ч. При нарушении функции почек почечный клиренс снижается пропорционально клиренсу креатинина, поэтому T ½ повышается, что приводит к повышению уровня метформина в плазме крови.