Метфогамма® 850 (Metfogamma® 850)
Метфогамма 850 инструкция по применению
Состав
Вспомогательные вещества: повидон, стеарат магния, гипромеллоза, полиэтиленгликоль, титана диоксид (Е171).
Метформина гидрохлорид - 850 мг
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Метформин — бигуанид с антигипергликемическим эффектом. Снижает уровень глюкозы в плазме крови как натощак, так и после еды. Не стимулирует секрецию инсулина и не оказывает гипогликемического эффекта, опосредованного этим механизмом. В отличие от сульфонилмочевины, не стимулирует секрецию инсулина и не оказывает гипогликемического эффекта у здоровых добровольцев. Снижает в плазме крови как начальный уровень глюкозы, так и уровень глюкозы после еды. Метформин действует тремя путями:
– приводит к снижению продукции глюкозы в печени за счет ингибирования глюконеогенеза и гликогенолиза;
– улучшает захват и утилизацию периферической глюкозы в мышцах за счет повышения чувствительности к инсулину;
– задерживает всасывание глюкозы в кишечнике.
Метформин стимулирует внутриклеточный синтез гликогена, воздействуя на гликогенсинтетазу. Увеличивает транспортную емкость всех типов мембранных переносчиков глюкозы (GLUT). Независимо от действия на гликемию метформин оказывает положительный эффект на метаболизм липидов: снижает содержание общего ХС, ЛПНП и ТГ.
Фармакокинетика. Всасывание. После перорального применения метформин почти полностью абсорбируется из пищеварительного тракта, 20–30% выводится с калом. Время достижения Cmax составляет 2,5 ч. Абсолютная биодоступность — около 50–60%. При одновременном приеме пищи абсорбция метформина снижается и замедляется.
Распределение. Связывание с белками плазмы крови незначительное. Метформин проникает в эритроциты. Cmax в крови ниже, чем Cmax в плазме крови, и достигается примерно в течение того же периода. Эритроциты отображают вторую камеру распределения. Средний объем распределения колеблется в диапазоне 63–276 л.
Метаболизм. Метформин выводится в неизмененном виде с мочой. Метаболитов у человека не выявлено.
Выведение. Почечный клиренс метформина составляет >400 мл/мин, что указывает на то, что метформин выводится за счет клубочковой фильтрации и канальцевой секреции. После перорального применения дозы T½ составляет около 6,5 ч. При нарушении функции почек почечный клиренс снижается пропорционально клиренсу креатинина, поэтому T½ повышается, что приводит к повышению уровня метформина в плазме крови.
Показания Метфогамма 850
сахарный диабет 2-го типа (инсулинонезависимый) при неэффективности диетотерапии, особенно у пациентов с избыточной массой тела:
‒ как монотерапия или комбинированная терапия вместе с другими пероральными гипогликемическими средствами, или одновременно с инсулином для лечения взрослых;
‒ как монотерапия или комбинированная терапия с инсулином для лечения детей в возрасте от 10 лет.
Уменьшение выраженности осложнений сахарного диабета у взрослых пациентов с сахарным диабетом 2-го типа и избыточной массой тела, применявших метформин как препарат первой линии после неэффективной диетотерапии.
Применение Метфогамма 850
взрослые пациенты с нормальной функцией почек (скорость клубочковой фильтрации (СКФ) ≥90 мл/мин).
Обычно начальная доза для взрослых составляет 500 или 850 мг (Метфогамма 500 или Метфогамма 850) 2–3 раза в сутки во время или после приема пищи. Принимают внутрь, глотая целиком, запивая достаточным количеством жидкости (стакан воды). Через 10–15 дней проведенного лечения дозу следует откорректировать в соответствии с результатами измерений уровня глюкозы в плазме крови.
Медленное повышение дозы способствует уменьшению выраженности побочных эффектов со стороны пищеварительного тракта.
Максимальная суточная доза — 3000 мг, распределенная на 3 приема.
При лечении высокими дозами следует применять метформин по 1000 мг.
В случае перехода к лечению препаратом Метфогамма необходимо прекратить прием другого противодиабетического средства.
Комбинированная терапия в сочетании с инсулином. Для достижения лучшего контроля уровня глюкозы в крови метформин и инсулин можно использовать в виде комбинированной терапии. Обычно начальная доза составляет 500 мг или 850 мг метформина 2–3 раза в сутки, в то время как дозу инсулина следует подбирать в соответствии с результатами измерения уровня глюкозы в крови. У пациентов пожилого возраста возможно ухудшение функции почек, поэтому дозу метформина необходимо подбирать на основе оценки функции почек, которую необходимо проводить регулярно (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Почечная недостаточность. СКФ следует оценивать до начала лечения лекарственными средствами, содержащими метформин, и после начала лечения, по крайней мере, ежегодно. Пациентам с повышенным риском дальнейшего прогрессирования почечной недостаточности и пациентам пожилого возраста следует проводить тщательный мониторинг функции почек как можно чаще, например, каждые 3–6 мес.
|СКФ,
мл/хв
|Общая максимальная суточная доза (должна быть распределена на 2–3 приема)
|Дополнительная информация
|60–89
|3000 мг
|При снижении функции почек рекомендуется рассмотреть возможность снижения дозы
|45–59
|2000 мг
|Перед началом применения метформина следует рассмотреть факторы, которые могут повысить риск развития лактоацидоза (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ)
Начальная доза составляет не более половины максимальной дозы
|30–44
|1000 мг
|<30
|—
|Применение метформина противопоказано
Дети в возрасте от 10 лет. Монотерапия и комбинация лечения с инсулином:
– начальная доза: 1 таблетка, содержащая 500 мг или 850 мг метформина, 1 раз в сутки во время или после еды;
– через 10–15 дней дозу следует определять в зависимости от результатов измерения уровня глюкозы в крови. Медленное повышение применяемой дозы может уменьшить выраженность побочных эффектов со стороны ЖКТ. Максимальная рекомендуемая суточная доза — 2 г метформина гидрохлорида, распределенная на 2–3 приема.
Дети. Применять у детей в возрасте от 10 лет.
Противопоказания
· гиперчувствительность к метформину или любым другим компонентам препарата;
· любой тип острого метаболического ацидоза (например лактоацидоз, диабетический кетоацидоз);
· диабетическая прекома;
· почечная недостаточность тяжелой степени (СКФ <30 мл/мин);
· острые состояния, обусловливающие риск развития нарушений функции почек, такие как обезвоживание организма, тяжелые инфекционные заболевания, шок;
· применение в ходе радиоизотопных или рентгенологических исследований с внутрисосудистым введением йодосодержащего контрастного вещества;
· острые и хронические заболевания, которые могут приводить к развитию гипоксии: сердечная или дыхательная недостаточность, острый или недавний инфаркт миокарда, шок;
· серьезные хирургические вмешательства;
· печеночная недостаточность, острое отравление алкоголем, алкоголизм.
Побочные эффекты
наиболее часто нежелательными реакциями в начале лечения являются тошнота, рвота, диарея, боль в животе, отсутствие аппетита. Эти симптомы в большинстве случаев проходят самостоятельно. Для предупреждения возникновения побочных явлений рекомендуются медленное повышение дозы и применение суточной дозы в 2–3 приема.
Со стороны пищеварительного тракта: тошнота, отсутствие аппетита, металлический привкус во рту, диарея, рвота, боль в животе, метеоризм. Эти реакции обычно не нуждаются в прекращении лечения и симптомы спонтанно исчезают. Для предупреждения побочных явлений со стороны пищеварительного тракта рекомендуется медленное повышение дозы и применение препарата 2–3 раза в сутки во время или после еды.
Со стороны гепатобилиарной системы: нарушение показателей функции печени или гепатит, полностью исчезающие после отмены метформина.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: аллергические реакции, кожная сыпь, эритема, зуд, крапивница.
Со стороны эндокринной системы: гипогликемия (преимущественно при применении в высоких дозах).
Нарушение обмена веществ: лактоацидоз (требует прекращения лечения). При продолжительном применении препарата может снижаться всасывание витамина В12, что сопровождается снижением его уровня в плазме крови. Наблюдается при применении метформина у пациентов с мегалобластной анемией.
Со стороны системы крови: мегалобластная анемия.
Другие: нарушение вкуса.
Особые указания
лактоацидоз является редким, но тяжелым метаболическим осложнением, чаще всего возникающим при остром ухудшении функции почек, сердечно-легочном заболевании или сепсисе. При остром ухудшении функции почек происходит кумуляция метформина, что повышает риск развития лактоацидоза.
Лактоацидоз характеризуется мышечными судорогами, ацидотическим дыханием, болью в животе и гипотермией, в дальнейшем возможно развитие комы. При подозрении на лактоацидоз следует прекратить применение препарата и немедленно госпитализировать пациента.
При обезвоживании (сильной диарее или рвоте, лихорадке или уменьшении потребления жидкости) рекомендуется временно прекратить применение метформина и обратиться за медицинской помощью.
У пациентов, получающих метформин, следует с осторожностью начинать лечение средствами, которые могут остро ухудшить функцию почек (например антигипертензивные препараты, мочегонные средства и НПВП). Другие факторы риска возникновения лактоацидоза включают чрезмерное употребление алкоголя, печеночную недостаточность, недостаточно контролируемый сахарный диабет, кетоз, длительное голодание и любые состояния, связанные с гипоксией, а также одновременное применение лекарственных средств, которые могут привести к лактоацидозу (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ и ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Пациенты и/или лица, осуществляющие за ними уход, должны быть уведомлены о риске развития лактоацидоза. Характерными признаками лактоацидоза являются ацидотическое дыхание, боль в животе, мышечные судороги, астения и гипотермия, в дальнейшем возможно развитие комы. При появлении любого симптома возникновения лактоацидоза пациент должен прекратить применение метформина и немедленно обратиться к врачу.
Диагностические результаты лабораторных исследований — снижение уровня pH крови (<7,35), повышение концентрации лактата в плазме крови (>5 ммоль/л), повышение анионного интервала и увеличение соотношения содержания лактат/пируват.
Функция почек. СКФ следует оценивать до начала лечения и регулярно после его завершения (см. ПРИМЕНЕНИЕ). Применение метформина противопоказано пациентам с СКФ <30 мл/мин и должно быть временно прекращено при наличии заболеваний, изменяющих функцию почек (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).
Сердечная функция. Пациенты с сердечной недостаточностью обладают более высоким риском развития гипоксии и почечной недостаточности. У пациентов со стабильной хронической сердечной недостаточностью метформин можно применять при регулярном мониторинге сердечной и почечной функции. Метформин противопоказан пациентам с острой и нестабильной сердечной недостаточностью (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).
Йодосодержащие рентгеноконтрастные средства. Внутрисосудистое введение йодосодержащих контрастных веществ может вызвать контраст-индуцированную нефропатию, которая приводит к накоплению метформина и повышению риска развития лактоацидоза. Пациентам применение метформина следует прекратить до или во время проведения исследования и не возобновлять раньше чем через 48 ч после исследования только после повторной оценки и установления стабильного состояния функции почек (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ).
Хирургическое вмешательство. Необходимо прекратить применение метформина во время хирургического вмешательства, проводимого под общей, спинальной или эпидуральной анестезией, и не возобновлять ранее чем через 48 ч после проведения операции или восстановления перорального питания, только после повторной оценки и установления стабильного состояния функции почек.
Дети. До начала лечения метформином должен быть подтвержден диагноз сахарного диабета 2-го типа. По результатам однолетних контролируемых клинических исследований не выявлено влияния метформина на рост и половое созревание у детей. Однако нет данных о воздействии метформина на рост и половое созревание при более длительном применении метформина, поэтому рекомендуется внимательно мониторировать эти параметры у детей, которые получают лечение метформином, особенно в период полового созревания.
Дети в возрасте 10–12 лет. По результатам контролируемых клинических исследований 15 детей в возрасте 10–12 лет эффективность и безопасность применения метформина у данной группы пациентов не отличались от таковых у детей старшего возраста и подростков. Препарат следует назначать с особой осторожностью детям в возрасте 10–12 лет.
Другие меры предосторожности. Пациентам необходимо соблюдать диету, равномерный прием углеводов в течение суток. Пациентам с избыточной массой тела следует продолжать соблюдать низкокалорийную диету. Необходимо регулярно контролировать показатели углеводного обмена у пациентов.
Монотерапия метформином не вызывает гипогликемии, однако следует соблюдать осторожность при одновременном применении метформина с инсулином или другими пероральными гипогликемическими средствами (например производными сульфонилмочевины или меглитинидами).
Применение в период беременности или кормления грудью
Беременность. Неконтролируемый сахарный диабет в период беременности (гестационный или постоянный) повышает риск развития врожденных аномалий и перинатальной летальности. Есть ограниченные данные по применению метформина у беременных, не указывающие на повышенный риск врожденных аномалий. Доклинические исследования не оказали негативного влияния на беременность, развитие эмбриона или плода, роды и послеродовое развитие. В случае планирования беременности, а также в случае наступления беременности для лечения сахарного диабета рекомендуется применять не метформин, а инсулин для поддержания уровня глюкозы в крови максимально приближенным к нормальному для снижения риска развития пороков плода.
Период кормления грудью. Метформин экскретируется в грудное молоко, но у новорожденных/младенцев, находившихся на грудном вскармливании, побочные эффекты не выявлены. Однако поскольку недостаточно данных относительно безопасности применения препарата, кормление грудью не рекомендуется в течение терапии метформином. Решение о прекращении кормления грудью необходимо принимать с учетом преимуществ грудного вскармливания и потенциального риска развития побочных эффектов для ребенка.
Фертильность. Метформин не влиял на фертильность животных при применении в дозах 600 мг/кг/сут, что почти в 3 раза превышало максимальную рекомендованную суточную дозу для человека по расчету на площадь поверхности тела.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Монотерапия метформином не влияет на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами, поскольку препарат не приводит к гипогликемии. Однако следует соблюдать осторожность при применении метформина в комбинации с другими гипогликемическими средствами (производные сульфонилмочевины, инсулин или меглитиниды) из-за риска развития гипогликемии.
Взаимодействия
комбинации, которые не рекомендуется применять. Употребление алкоголя повышает риск развития лактоацидоза при острой алкогольной интоксикации, особенно в случаях голодания, недоедания или соблюдения низкокалорийной диеты, а также при печеночной недостаточности. При лечении препаратом следует избегать употребления алкоголя и приема лекарственных средств, содержащих спирт.
Йодосодержащие рентгеноконтрастные вещества. У пациентов применение метформина следует прекратить до или во время проведения исследования и не возобновлять раньше чем через 48 ч после исследования только после повторной оценки и установления стабильного состояния функции почек (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ).
Комбинации, которые следует применять с осторожностью. Некоторые лекарственные средства, например НПВП, включая селективные ингибиторы ЦОГ-2, ингибиторы АПФ, антагонисты рецепторов ангиотензина II и диуретики, особенно петлевые диуретики, могут негативно отразиться на функции почек, что может повысить риск возникновения лактоацидоза. В начале лечения вышеупомянутыми лекарственными средствами или при применении в комбинации с метформином необходимо осуществлять тщательный контроль функции почек.
Лекарственные средства, оказывающие гипергликемическое действие (ГКС системного и местного действия, симпатомиметики). Необходимо чаще контролировать уровень глюкозы в крови, особенно в начале лечения. Во время и после прекращения сочетанной терапии необходимо корректировать дозу препарата.
Транспортеры органических катионов (OCT). Метформин является субстратом обоих транспортеров — OCT1 и OCT2.
Одновременное применение метформина с:
– ингибиторами OCT1 (такими как верапамил) может снизить эффективность метформина;
– индукторами OCT1 (такими как рифампицин) может повысить всасывание в ЖКТ и эффективность метформина;
- ингибиторами OCT2 (такими как циметидин, долутегравир, ранолазин, триметоприм, вандетаниб, изавуконазол) может уменьшить почечное выведение метформина с последующим повышением концентрации метформина в плазме крови;
– ингибиторами обоих OCT1 и OCT2 (такими как кризотиниб, олапариб) может повлиять на эффективность и выделение почками метформина.
Поэтому рекомендуется соблюдать особую осторожность при одновременном применении этих препаратов с метформином, особенно у пациентов с нарушениями функции почек, поскольку концентрация метформина в плазме крови может возрасти. В случае необходимости следует учитывать возможность коррекции дозы метформина, поскольку ингибиторы/индукторы OCT могут повлиять на эффективность метформина.
Передозировка
при применении метформина в дозе 85 г развития гипогликемии не выявлено. При передозировке препарата возможно развитие лактоацидоза с летальным исходом. Причиной развития лактоацидоза может быть кумуляция препарата вследствие нарушения функции почек. Начальными симптомами лактоацидоза являются тошнота, рвота, диарея, повышение температуры тела, боль в животе и мышцах, в дальнейшем возможны повышение частоты дыхания, головокружение, помутнение сознания и развитие комы. При появлении признаков лактоацидоза лечение препаратом следует немедленно прекратить, больного срочно госпитализировать и, определив концентрацию лактата, подтвердить диагноз. Наиболее эффективной мерой по выведению из организма лактата и метформина является гемодиализ. Также следует проводить симптоматическое лечение.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С в оригинальной упаковке в недоступном для детей месте.